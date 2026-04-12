MLS: Müller und die Whitecaps erobern Platz eins

Dominik Hager 12.04.2026 • 08:28 Uhr Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps befinden sich in einer glänzenden Verfassung. Der aktuelle Vize-Meister baut seinen Start-Rekord aus und erobert die Tabellenspitze der MLS.

Für Bayern-Legende Thomas Müller könnte es bei seinem Kanada-Abenteuer kaum besser laufen. Das Aushängeschild der Vancouver Whitecaps reitet auf der Welle des Erfolgs und darf sich über den nächsten Erfolg freuen. Die „Caps“ bezwangen den New York City FC mit 2:0 und setzen damit ihre starke Serie fort.

Der aktuelle Vize-Meister der MLS durchlebt mit sechs Siegen und einer Niederlage aus sieben Spielen den besten Saisonstart der Vereinsgeschichte. Der jüngste Sieg reichte den Whitecaps zudem, um in der Western Conference die Tabellenspitze zu erobern, da der bisherige Spitzenreiter, Los Angeles FC, in Portland mit 1:2 verlor. Müller und die „Caps“ führen die Western Conference mit 19 Zählern punktgleich vor den Jan José Earthquakes an, da sie die bessere Torfdifferenz (+15) aufweisen.

Die Earthquakes gewannen ohne Ex-Nationalspieler Timo Werner mit 3:1 (1:1) bei Sporting Kansas City. Der Angreifer soll in der kommenden Woche ins Team zurückkehren.

Müller gegen Los Angeles ohne eigenem Treffer

Müller selbst stand beim Sieg gegen New York zwar in der Startelf, konnte aber keinen Treffer erzielen. Die Tore von Mathías Laborda (45. Minute) und Brian White (87.) brachten Vancouver aber dennoch einen letztlich souveränen Sieg ein. Letzterer erzielte historisch betrachtet den insgesamt 700. Treffer der „Caps“ in der MLS-Hauptrunde und brachte die 25.460 Zuschauer zum Jubeln. Bereits zum 17. Mal in Serie durfte sich der Klub über mehr als 20.000 Zuschauer erfreuen.

Der Fußball-Boom in Vancouver hält seit dem Kommen von Thomas Müller also weiter an. Der 36-Jährige steht in der laufenden Saison bei drei Toren in sieben Matches.

Zweiter bleiben die San Jose Earthquakes durch ein 3:1 (1:1) bei Sporting Kansas City. Timo Werner stand nicht im Kader. Der frühere Nationalspieler soll in der kommenden Woche ins Team zurückkehren.

Messi und Miami warten auf Heimsieg im neuen Stadion

Für Weltstar Lionel Messi und Inter Miami läuft derweil nicht alles nach Plan. Der Klub wartet noch auf den ersten Sieg im neuen Stadion. Eine Woche nach dem 2:2 im Eröffnungsspiel gegen Austin FC reichte es gegen Red Bull New York wieder nur zu einem 2:2 (1:1).