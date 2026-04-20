MLS: Tor-Premiere! Timo Werner nach Gala-Auftritt gefeiert

SPORT1 20.04.2026 • 07:36 Uhr Timo Werner erzielt sein erstes Tor für San José und trägt wesentlich zum Sieg im Topspiel bei LAFC bei.

Timo Werner hat im fünften Spiel seiner noch jungen MLS-Karriere einen Gala-Auftritt hingelegt. Der deutsche Angreifer feierte neben einem Assist zur Führung sein erstes Tor in Nordamerika. Seinen San José Earthquakes gelang dabei der fünfte Sieg in Serie.

„Ich freue mich sehr. Für jeden Spieler auf dem Platz ist es wichtig, Tore zu schießen und Vorlagen zu geben – aber gerade für Stürmer besonders. Es hilft dir, sehr viel Selbstvertrauen aufzubauen, und auch das Vertrauen der Mannschaft zu gewinnen“, sagte der ehemalige Nationalspieler nach dem 4:1 (0:0) der Earthquakes im Topspiel der Major League Soccer (MLS) bei Los Angeles FC glücklich.

MLS: Werner glänzt mit Tor und Assist

Nach einer ereignisarmen ersten Spielhälfte gegen Los Angeles FC um deren koreanischen Superstar Heung-Min-Son war es der umtriebige Werner, der nach 53 Minuten eine präzise Hereingabe an den zweiten Pfosten servierte, wo Teamkollege Ousseni Bouda eiskalt zur Führung abschloss.

Nur drei Zeigerumdrehungen später durfte sich dann auch der 30-jährige Deutsche erstmals in den MLS-Spielberichtsbögen als Torschütze verewigen. Bei einem schnellen Konter ließ Werner seinen Gegenspieler am Strafraum mit einer feinen Täuschung stehen und schloss unnachgiebig zum Doppelschlag ab.

„Man kann sehen, dass Timo ein besonderer Spieler für uns sein wird“, lobte Trainer Bruce Arena. Es werde zwar noch ein „bisschen dauern, bis er seine Fitness und seinen Rhythmus findet, aber er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Er wird eine großartige Verstärkung für unsere Mannschaft sein.“

Werner: Jetzt gleichauf mit Müller

Werner war im Januar von RB Leipzig in die MLS gewechselt. Zwischenzeitlich hatte er angeschlagen gefehlt, in fünf Spielen bisher aber ein Tor erzielt und drei Vorlagen gegeben. „Es macht doppelt so viel Spaß, wenn man ein schönes Tor schießen kann. Insgesamt war es für mich einfach wichtig, überhaupt ein Tor zu machen, endlich mal wieder auf der Anzeigetafel zu stehen. Ich bin froh, dass ich helfen konnte und dass wir das Spiel gewonnen haben“, sagte Werner.

Mit 21 Punkten zog San Jose in der Western Conference mit den Vancouver Whitecaps um Thomas Müller gleich. LAFC hat auf Rang drei 16 Zähler.

—–