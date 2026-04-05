Später Wahnsinn um Müller

David Funk 05.04.2026 • 07:37 Uhr Thomas Müller sticht beim wilden Last-Minute-Sieg seiner Vancouver Whitecaps vom Punkt und feiert am Ende den fünften Sieg im sechsten Ligaspiel.

Thomas Müller hat in der Nacht zu Sonntag in der MLS mit seinen Vancouver Whitecaps einen wilden Comeback-Sieg gegen die Portland Timbers gefeiert.

Der 36-Jährige traf zunächst in der Nachspielzeit zum zwischenzeitlichen 2:2 vom Elfmeterpunkt (90.+1.), bevor Teamkollege Sebastian Berhalter vier Minuten später mit dem 3:2-Siegtreffer den Last-Minute-Wahnsinn perfekt machte.

Müller egalisiert und bejubelt Berhalter

Lange mussten die Kanadier allerdings einem Rückstand hinterherlaufen. Die frühe Führung der Whitecaps durch Edier Ocampo nach einem schweren Fehler des Torhüters in der sechsten Minute glich Portland noch im ersten Spielabschnitt durch einen sehenswerten Volleytreffer von Juan David Mosquera in der 36. Minute aus. Kurz vor dem Seitenwechsel schlugen die Gäste erneut zu: David Costa hob das Spielgerät sehenswert zur Führung der Gäste über Whitecaps-Keeper Yohei Takaoka hinweg (45.+2.).

Lange bissen sich Müller und Co. die Zähne aus, bis in der Nachspielzeit der Wahnsinn überhandnahm. Erst traf Müller per Elfmeter sicher in die Tormitte, nachdem ein Spieler der Gäste das Leder zuvor aus kurzer Distanz an die Hand bekommen hatte. Dann schoss Berhalter seine Farben mit einem Schlenzer von der Strafraumkante ins Glück.

Für Müllers Whitecaps bedeutete der späte Erfolg bereits den fünften Ligasieg in der laufenden Spielzeit bei sechs Partien. Lediglich gegen die San Jose Earthquakes mit dem deutschen Spieler Timo Werner musste sich der Vizemeister geschlagen geben.

MLS: Messi-Kopfballtor reicht nicht

Die Kalifornier wiederum schlugen San Diego dank langer Überzahl mit 3:0. Werner kam beim fünften Saisonsieg aber nicht zum Einsatz.