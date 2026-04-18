Müller köpft Whitecaps zum 3:0 – Siegeslauf in der MLS

Thomas Müller eilt mit den Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer (MLS) weiter von Sieg zu Sieg. Beim 3:0 (3:0) über Sporting Kansas City traf der 2014er-Weltmeister früh zum Endstand (28.), die Kanadier haben erst ein Saisonspiel verloren und stehen weiter an der Spitze der Western Conference.
Müller trifft: Vancouver nicht zu stoppen
Die Kanadier machen gegen Sporting Kansas City früh alles klar und festigen die Tabellenführung in der Western Conference.
Thomas Müller (M.) feiert sein Tor
Müllers viertes MLS-Tor
Emmanuel Sabbi (13.) traf zum 1:0 für den Vorjahresfinalisten, Bruno Caicedo legte nach (23.), dann schlug Müller per Kopf aus gut sechs Metern zu. Für den langjährigen Münchner war es der vierte Treffer im achten MLS-Einsatz. Der 36-Jährige spielte im BC Park gegen Kansas City durch.