Müller köpft Whitecaps zum 3:0 – Siegeslauf in der MLS

Müller trifft: Vancouver nicht zu stoppen

Die Kanadier machen gegen Sporting Kansas City früh alles klar und festigen die Tabellenführung in der Western Conference.
Thomas Müller (M.) feiert sein Tor
© AFP/GETTY IMAGES/SID/RICH LAM
SID
Thomas Müller eilt mit den Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer (MLS) weiter von Sieg zu Sieg. Beim 3:0 (3:0) über Sporting Kansas City traf der 2014er-Weltmeister früh zum Endstand (28.), die Kanadier haben erst ein Saisonspiel verloren und stehen weiter an der Spitze der Western Conference.

Emmanuel Sabbi (13.) traf zum 1:0 für den Vorjahresfinalisten, Bruno Caicedo legte nach (23.), dann schlug Müller per Kopf aus gut sechs Metern zu. Für den langjährigen Münchner war es der vierte Treffer im achten MLS-Einsatz. Der 36-Jährige spielte im BC Park gegen Kansas City durch.

