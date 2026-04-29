MLS: Sorgen um Timo Werner - Verletzung im Pokal

Franziska Wendler 29.04.2026 • 12:10 Uhr Rückschlag für Timo Werner. Der Stürmer zieht sich im amerikanischen Pokal eine Verletzung zu und muss vom Feld.

Unglückliche Momente für Timo Werner. Eigentlich hatte der ehemalige Nationalstürmer Grund zur Freude, zogen seine San José Earthquakes doch im amerikanischen Pokal in die nächste Runde ein. Beim US Open Cup gab es einen 4:2-Sieg gegen Minnesota United.

Der Deutsche musste in der Partie allerdings frühzeitig vom Platz. Bereits in der 34. Minute wechselte Cheftrainer Bruce Arena den Stürmer aus. Werner verschwand in der Folge sichtlich enttäuscht in Richtung Kabine.

Kurz zuvor hatte der Angreifer versucht, einen langen Ball zu erlaufen, musste danach aber am linken Oberschenkel behandelt werden.

Werner zuletzt gut in Form

Wie schwer der Angreifer verletzt ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass die Blessur in Anbetracht der jüngsten Auftritte zur Unzeit kommt.

Nach seinem Winterwechsel in die MLS hatte der 30-Jährige zuletzt groß aufgespielt und in den vergangenen drei Partien vier Tore erzielt.