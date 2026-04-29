MLS: Sorgen um Timo Werner - Verletzung im Pokal

Unglückliche Momente für Timo Werner. Eigentlich hatte der ehemalige Nationalstürmer Grund zur Freude, zogen seine San José Earthquakes doch im amerikanischen Pokal in die nächste Runde ein. Beim US Open Cup gab es einen 4:2-Sieg gegen Minnesota United.
Sorgen um Timo Werner
Der Deutsche musste in der Partie allerdings frühzeitig vom Platz. Bereits in der 34. Minute wechselte Cheftrainer Bruce Arena den Stürmer aus. Werner verschwand in der Folge sichtlich enttäuscht in Richtung Kabine.
Kurz zuvor hatte der Angreifer versucht, einen langen Ball zu erlaufen, musste danach aber am linken Oberschenkel behandelt werden.
Werner zuletzt gut in Form
Wie schwer der Angreifer verletzt ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass die Blessur in Anbetracht der jüngsten Auftritte zur Unzeit kommt.
Nach seinem Winterwechsel in die MLS hatte der 30-Jährige zuletzt groß aufgespielt und in den vergangenen drei Partien vier Tore erzielt.
Mit den Earthquakes gelang Werner dabei ein MLS-Startrekord. Nach neun Siegen in zehn Spielen rangiert das Team derzeit auf Rang eins der Tabelle.