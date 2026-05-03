Müller krank, Reus nur Halbzeit – Top-Duell in MLS platzt

SPORT1 03.05.2026 • 08:13 Uhr Thomas Müller fehlt seinem Team wegen Krankheit. Damit verpasst er das Duell mit Marco Reus.

Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen der beiden deutschen Ex-Nationalspieler Thomas Müller und Marco Reus ist ausgefallen.

Müller fehlt, Reus spielt nur Halbzeit

2014er-Weltmeister Müller verfolgte das 1:1 (0:0) seiner Vancouver Whitecaps bei Los Angeles Galaxy erkältet von der Tribüne aus. Reus spielte nur die erste Halbzeit.

Whitecaps verpassen Anschluss nach Remis

Die Whitecaps verpassten durch das Remis, das Mathias Laborda mit seinem späten Ausgleichstreffer (81.) erst sicherte, in der Western Conference näher an Tabellenführer San Jose Earthquakes heranzurücken.

Werner-Team holt Remis in Toronto

Das Team von Timo Werner hatte am Samstag ohne den momentan verletzten Ex-Nationalspieler 1:1 bei Toronto FC gespielt.

Earthquakes vor Whitecaps, Galaxy wankt

Die Earthquakes haben drei Punkte mehr als Vancouver auf dem Konto, allerdings auch ein Spiel mehr ausgetragen. Reus hängt mit Ex-Meister LA Galaxy auf Platz zehn und damit gleichauf mit einem Pre-Playoff-Platz fest.