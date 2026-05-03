Müller krank, Reus nur Halbzeit – Top-Duell in MLS platzt

Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen der beiden deutschen Ex-Nationalspieler Thomas Müller und Marco Reus ist ausgefallen.
Bittere Pille für Müller
Thomas Müller fehlt seinem Team wegen Krankheit. Damit verpasst er das Duell mit Marco Reus.
Müller fehlt, Reus spielt nur Halbzeit
2014er-Weltmeister Müller verfolgte das 1:1 (0:0) seiner Vancouver Whitecaps bei Los Angeles Galaxy erkältet von der Tribüne aus. Reus spielte nur die erste Halbzeit.
Whitecaps verpassen Anschluss nach Remis
Die Whitecaps verpassten durch das Remis, das Mathias Laborda mit seinem späten Ausgleichstreffer (81.) erst sicherte, in der Western Conference näher an Tabellenführer San Jose Earthquakes heranzurücken.
Werner-Team holt Remis in Toronto
Das Team von Timo Werner hatte am Samstag ohne den momentan verletzten Ex-Nationalspieler 1:1 bei Toronto FC gespielt.
Earthquakes vor Whitecaps, Galaxy wankt
Die Earthquakes haben drei Punkte mehr als Vancouver auf dem Konto, allerdings auch ein Spiel mehr ausgetragen. Reus hängt mit Ex-Meister LA Galaxy auf Platz zehn und damit gleichauf mit einem Pre-Playoff-Platz fest.
—–Mit Sport-Informations-Dienst (SID)