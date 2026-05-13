MLS-Gehälter: Messi kassiert 25 Mio – Müller deutlich abgehängt

SID 13.05.2026 • 05:33 Uhr Der argentinische Superstar erhält ein Grundgehalt von 25 Millionen Dollar pro Jahr, Thomas Müller nur einen Bruchteil.

Weltstar Lionel Messi ist weiterhin mit großem Abstand der bestbezahlte Fußballer in der nordamerikanischen Profiliga MLS – und stellt Thomas Müller klar in den Schatten. Der argentinische Weltmeister kassiert bei Inter Miami ein Grundgehalt von 25 Millionen Dollar und damit mehr als doppelt so viel wie der Zweitplatzierte in diesem Ranking. Dies ist Heung-Min Son (Los Angeles FC), der 10,36 Millionen Dollar erhält. Den entsprechenden Gehaltsreport hatte die MLS-Spielervereinigung am Dienstag veröffentlicht.

Müller in MLS-Gehaltsranking Neunter

Ex-Weltmeister Müller bekommt bei den Vancouver Whitecaps ein Grundgehalt in Höhe von 5 Millionen Dollar, er ist in diesem Ranking damit Neunter. Timo Werner kommt bei den San Jose Earthquakes auf 3,73 Millionen Dollar, Marco Reus verdient bei Los Angeles Galaxy knapp über 600.000 Dollar. Der deutsche Stürmer Hany Mukhtar wird beim SC Nashville mit 4 Millionen Dollar entlohnt.