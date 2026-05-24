Thomas Müller führt Whitecaps zum 4:2 – MLS-Spitze verteidigt

Die Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller haben in der Major League Soccer (MLS) ihre Tabellenführung in der Western Conference verteidigt. Das Team aus Kanada gewann bei San Diego FC souverän mit 4:2 (2:0). Rio-Weltmeister Müller bereitete den Führungstreffer durch Brian White vor. Der Angreifer war mit zwei Toren und zwei Vorlagen der überragende Spieler bei den Caps.

Earthquakes ziehen mit Vancouver gleich

Die San Jose Earthquakes bleiben Vancouver aber auf den Fersen. Beide Teams haben 32 Punkte, Müller und Co. haben jedoch ein Spiel weniger ausgetragen. Die Earthquakes kamen zu einem 3:1 (3:1) bei den Portland Timbers. Ex-Nationalspieler Timo Werner fehlte verletzt, Preston Judd gelangen zwei Treffer. Der frühere Dortmunder Marco Reus kam indes mit Los Angeles Galaxy nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Houston Dynamo hinaus. Galaxy ist nur Neunter im Westen.