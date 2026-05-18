Mukhtar-Dreierpack! Nashville stürmt vor Messi an MLS-Spitze

SID 18.05.2026 • 06:45 Uhr Der deutsche Stürmer schießt Nashville SC zum Sieg gegen Heung-Min Sons Los Angeles FC und erreicht einen Meilenstein. Auch Weltmeister Messi trifft.

Dank Dreierpacker Hany Mukhtar hat Nashville SC den nächsten Sieg in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS gefeiert.

Der Deutsche machte beim 3:2 (2:0) gegen Los Angeles FC mit seinen Treffern (13., 21., 60.) den Unterschied und schraubte sein Tore-Konto für die Franchise auf 101. Nashville liegt in der Eastern Conference vor Lionel Messis Inter Miami an der Spitze.

Messi führt Miami zum Heimsieg

Der argentinische Weltmeister bewies ebenfalls erneut seine Extraklasse: Bei Miamis 2:0 (2:0) gegen die Portland Timbers traf der Superstar zunächst selbst (31.) und bereitete dann das zweite Tor durch Germán Berterame (42.) vor.

Messi erlöste damit die Fans im heimischen Nu Stadium: Für Miami war es im fünften Anlauf der erste Sieg in der neuen Arena, bislang hatte Inter dort drei Unentschieden geholt und eine Niederlage kassiert.