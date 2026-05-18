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Mukhtar-Dreierpack! Nashville stürmt vor Messi an MLS-Spitze

Mukhtar mit Dreierpack – Messi glänzt

Der deutsche Stürmer schießt Nashville SC zum Sieg gegen Heung-Min Sons Los Angeles FC und erreicht einen Meilenstein. Auch Weltmeister Messi trifft.
Treffsicher: Hany Mukhtar (M.)
Treffsicher: Hany Mukhtar (M.)
© picture-alliance/Sipa USA/SID
SID
Der deutsche Stürmer schießt Nashville SC zum Sieg gegen Heung-Min Sons Los Angeles FC und erreicht einen Meilenstein. Auch Weltmeister Messi trifft.

Dank Dreierpacker Hany Mukhtar hat Nashville SC den nächsten Sieg in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS gefeiert.

Der Deutsche machte beim 3:2 (2:0) gegen Los Angeles FC mit seinen Treffern (13., 21., 60.) den Unterschied und schraubte sein Tore-Konto für die Franchise auf 101. Nashville liegt in der Eastern Conference vor Lionel Messis Inter Miami an der Spitze.

Messi führt Miami zum Heimsieg

Der argentinische Weltmeister bewies ebenfalls erneut seine Extraklasse: Bei Miamis 2:0 (2:0) gegen die Portland Timbers traf der Superstar zunächst selbst (31.) und bereitete dann das zweite Tor durch Germán Berterame (42.) vor.

Messi erlöste damit die Fans im heimischen Nu Stadium: Für Miami war es im fünften Anlauf der erste Sieg in der neuen Arena, bislang hatte Inter dort drei Unentschieden geholt und eine Niederlage kassiert.

Messi steht nun bei zwölf Saisontoren, Mukhtar bei sechs. Für Los Angeles, Team von Heung-Min Son, war es die dritte Niederlage in Serie. In der MLS steht noch ein Spieltag an, ehe die Liga wegen der WM in den USA, Mexiko und Kanada (ab 11. Juni) eine Pause einlegt.

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