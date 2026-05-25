Messi-Schock vor WM: Auswechslung bei Miami-Spektakel

SID 25.05.2026 • 06:24 Uhr Im letzten Spiel vor der WM verlässt Superstar Lionel Messi vorzeitig den Platz - angeblich nur wegen Erschöpfung. Inter Miami feiert dennoch einen spektakulären Erfolg.

Knapp drei Wochen vor dem Beginn der WM hat Lionel Messi Titelverteidiger Argentinien einen Schrecken eingejagt.

Im letzten Spiel vor der WM-Pause der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) bat der Superstar beim 6:4 (4:4) seines Klubs Inter Miami gegen Philadelphia Union in der 73. Minute überraschend um seine Auswechslung. Dabei griff er sich an den linken Oberschenkel.

Trainer relativiert Messis Auswechslung

Miamis Cheftrainer Guillermo Hoyos spielte Messis Auswechslung bei dem spektakulären Spiel auf regennassem Rasen und eine mögliche Verletzung anschließend herunter.

„Er war wirklich erschöpft. Der Platz war tief, und anstatt ein Risiko einzugehen, entscheidet man sich immer dagegen“, sagte der 62 Jahre alte Argentinier.