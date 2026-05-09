Messi bricht MLS-Rekord: 100 Scorerpunkte, Inter Miami siegt

SID 09.05.2026 • 21:27 Uhr Der Weltstar ist in Toronto der entscheidende Mann und erreicht eine weitere Bestmarke.

Weltstar Lionel Messi hat Titelverteidiger Inter Miami in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS zurück in die Erfolgsspur geführt und mal wieder für einen Rekord gesorgt. Der argentinische Weltmeister steuerte zum 4:2 (1:0) beim FC Toronto ein Tor sowie zwei Vorlagen bei und erreichte die Marke von 100 MLS-Scorerpunkten schneller als je ein Profi zuvor.

Messi knackt MLS-Scorer-Rekord

Messi brauchte nur 64 Spiele für 100 Scorerpunkte (59 Tore, 41 Vorlagen). Der bisher schnellste Profi, Torontos Italiener Sebastian Giovinco (58/42), hatte 95 Einsätze benötigt. Auf Platz drei der „ewigen“ MLS-Liste liegt das irische Idol Robbie Keane (LA Galaxy) mit 96 Partien.

Für Miami war es nach zwei Spielen ohne Dreier der sechste Saisonsieg im zwölften Auftritt. In der Eastern Conference bedeutet das Platz zwei hinter dem Nashville SC.