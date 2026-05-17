Reus-Zauberpass in MLS: LA Galaxy feiert nächsten Sieg

SID 17.05.2026 • 07:33 Uhr Marco Reus kann es immer noch. Der Ex-Nationalspieler zeigt in der MLS seine ganze Klasse.

Marco Reus hat den sechsten Saisonsieg seiner Los Angeles Galaxy in der Major League Soccer (MLS) mit einem Traumpass eingeleitet. Der Ex-Nationalspieler bediente beim 2:0 (1:0) gegen Seattle Sounders FC mit einem perfekt getimten Zuspiel den Brasilianer Gabriel Pec, der keine Mühe mehr hatte, die Führung zu erzielen (23.). Zum Endstand traf Matheus Nascimento (90.+2).

Galaxy jagt Vancouver an Spitze

Galaxy (21 Punkte) rückte mit dem Sieg in der Western Conference näher an Spitzenreiter Vancouver Whitecaps heran. Beim Comeback des zuletzt erkrankten Thomas Müller verloren die Kanadier bei Houston Dynamo 0:1 (0:0).

Das Tor des Tages fiel in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, Müller war zuvor ausgewechselt worden. Die Whitecaps spielten nach der Roten Karte gegen Torwart Yohei Takaoka in Unterzahl.