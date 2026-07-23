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MLS: Bitteres Lewandowski-Debüt gegen Messi-Klub

Misslungenes Debüt für Lewandowski

Robert Lewandowski wagt in den USA ein neues Kapitel. Sein Debüt läuft nicht erfolgreich.
Robert Lewandowski erklärt bei seiner Präsentation seinen Wechsel zu Chicago Fire. Der Ex-Bayern-Stürmer macht deutlich, dass er nach seiner Zeit in Barcelona Europa zwingend verlassen wollte.
SID
Robert Lewandowski wagt in den USA ein neues Kapitel. Sein Debüt läuft nicht erfolgreich.

Das Debüt von Robert Lewandowski in den USA ist schiefgegangen. Bei seiner ersten Partie in der Major League Soccer (MLS) blieb der einstige Starstürmer von Bayern München und Borussia Dortmund ohne Treffer für Chicago Fire und musste eine 2:3 (1:1)-Niederlage gegen Inter Miami hinnehmen.

Das Team aus Florida trat ohne seinen Superstar Lionel Messi an, der nach dem verlorenen WM-Finale mit Argentinien gegen Spanien (0:1 n.V.) noch im Urlaub ist.

MLS: Suárez entscheidet Partie

Für Messi übernahm der uruguayische Routinier Luis Suárez die Kapitänsbinde von Miami und traf zweimal (27./Elfmeter, 51.). Das entscheidende Tor war aber dem US-Amerikaner Preston Plambeck (87.) vorenthalten. Chicago kam per Eigentor von Miamis Torwart Rocco Rios Novo (18.) zur Führung und glich später durch Puso Dithejane (67.) zwischenzeitlich aus.

Lewandowski, der mit 37 Jahren in diesem Sommer vom FC Barcelona in die USA wechselte und mehr als 700 Tore für seine Klubs und die polnische Nationalmannschaft erzielt hat, stand für Chicago 62 Minuten auf dem Rasen.

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