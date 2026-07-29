MLS-Rekord! Thomas Müller lässt Kommentatoren ausrasten

Moritz Thienen 29.07.2026 • 07:52 Uhr Thomas Müller glänzt beim All-Star Wochenende der MLS. Die Bayern-Legende knackt einen Rekord und wird anschließend gefeiert.

Da hat Thomas Müller mal für eine richtige Show gesorgt. Beim All-Star Wochenende der MLS begeisterte der 36-Jährige in der Skills Challenge und stellte mal eben mit 79 Punkten einen Rekord auf.

In der Skills Challenge ging es darum, vom Elfmeterpunkt in einer Minute möglichst viele Zielscheiben zu treffen, die je unterschiedliche Punkte gaben. Feste Zielscheiben brachten je nach Schwierigkeitsgrad zwischen zwei und zehn Punkte ein, eine sich bewegende Zielscheibe 20 Punkte.

Die Scheiben, die im Winkel hingen, brachten beispielsweise zehn Punkte. Insgesamt gab es elf feste Ziele (dreimal zehn Punkte, sechsmal fünf Punkte, zweimal zwei Punkte) und eben die eine sich bewegende Scheibe.

Schon bevor Müller mit dem Wettbewerb begann, war die Stimmung beim Mittelfeldspieler gut. Auf die Frage, was die Strategie für die anstehende Challenge sei, antwortete Müller lachend: „Die Ziele zu treffen“. Das gelang dem ehemaligen Nationalspieler dann so gut wie noch nie einem Spieler zuvor.

Müller wird gefeiert: „Du absolute Legende“

Gleich mit seinen ersten beiden Schüssen traf er für fünfzehn Punkte und brachte die Kommentatoren zum Ausrasten:“Oh, schau dir diesen Start von Thomas Müller an.“

Schon nach zehn Sekunden stand er bei 30 Punkten und nach der Hälfte der Zeit hatte er acht der zwölf Ziele getroffen (44 Punkte). Es fehlten aber noch zwei 5er-Ziele, ein 10er-Ziel und das so wichtige bewegliche Ziel, welches erst 20 Sekunden vor Ende aktiv wird.

Kurz bevor diese Zielscheibe aktiv wurde, räumte Müller die nächsten zehn Punkte weg. 16 Sekunden vor dem Ende stellte er mit dem Treffen des beweglichen Zieles auf 74 Punkte und knackte gleichzeitig den Rekord von Evander aus dem Vorjahr (72 Punkte).

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Evander egalisiert Müllers Bestmarke

Damit gab sich der 36-Jährige aber nicht zufrieden. Es folgte noch ein weiterer Treffer eines 5er-Zieles, ehe er das letzte Ziel knapp verfehlte. Weil er die Zeit falsch einschätzte und schon fünf Sekunden vor dem Ende aufhörte zu schießen, vergab er so sogar noch die Chance, alle Ziele zu treffen.

Die Begeisterung war trotzdem extrem groß. „Thomas Müller, du absolute Legende“, brüllten die Kommentatoren. Auch Müller selbst zeigte sich begeistert, als er die Krone für den Rekord aufgesetzt bekam: „Ich mag diese Challenge.“

Der Brasilianer Evander, der zuvor die Rekordmarke von 72 Punkten gesetzt hatte und für den FC Cincinnati spielt, kam nach Müller zum Einsatz und egalisierte die Bestmarke des Deutschen tatsächlich. Evander erzielte mit seinem letzten Schuss in letzter Sekunde ebenfalls 79 Punkte, Müller gab ihm anschließend die Krone wieder zurück.

Das All-Star Game folgt

Neben Müller setzten sich in diesem Jahr auch US-Nationalmannschaftskapitän Tim Ream (Charlotte FC), der kanadische WM-Torwart Maxime Crépeau (Orlando City) und Javier Ruiz (Club Necaxa) in weiteren Kategorien durch.

Das All-Star Game steigt am Mittwochabend (Ortszeit) in North Carolina. Neben Müller wird auch der Südkoreaner Heung-Min Son auf dem Platz stehen. Beide treffen bereits am Sonntag wieder aufeinander, wenn Müller mit seinen Vancouver Whitecaps im Spitzenspiel der Western Conference auf Los Angeles FC trifft. Beide Teams führen die Tabelle derzeit mit 33 Punkten an.

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