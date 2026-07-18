Demütigung für Marco Reus: Derby-Klatsche in der MLS

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Marco Reus hat nach der WM-Pause das Los-Angeles-Derby der Major League Soccer (MLS) klar verloren. Mit LA Galaxy unterlag Reus dem LA FC in der Nacht zum Samstag mit 0:3 (0:2).
Bittere Niederlage für Reus
Die WM läuft noch, aber in der MLS wird schon wieder gespielt.
Son entscheidet El Trafico
Im Dignity Health Sports Park sorgte der koreanische Topstar Heung-Min Son (57.) mit seinem Tor zum Endstand für die Entscheidung. Zuvor hatten bereits Mark Delgado (26.) und Denis Bouanga (45.+1, Foulelfmeter) im „El Trafico“ für den LAFC getroffen, der in der Tabelle sieben Punkte vor dem Stadtrivalen liegt. LA Galaxy und Reus kamen trotz höherer Ballbesitzwerte selten gefährlich vor das gegnerische Tor.