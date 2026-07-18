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Demütigung für Marco Reus: Derby-Klatsche in der MLS

Bittere Niederlage für Reus

Die WM läuft noch, aber in der MLS wird schon wieder gespielt.
Mit dem frühen WM-Aus landete Fußballdeutschland auf dem nüchternen Boden der Tatsachen. MLS-Profi Marco Reus spricht über das enttäuschende Abschneiden und über einen möglichen Umbruch beim DFB.
SID
Die WM läuft noch, aber in der MLS wird schon wieder gespielt.

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Marco Reus hat nach der WM-Pause das Los-Angeles-Derby der Major League Soccer (MLS) klar verloren. Mit LA Galaxy unterlag Reus dem LA FC in der Nacht zum Samstag mit 0:3 (0:2).

Son entscheidet El Trafico

Im Dignity Health Sports Park sorgte der koreanische Topstar Heung-Min Son (57.) mit seinem Tor zum Endstand für die Entscheidung. Zuvor hatten bereits Mark Delgado (26.) und Denis Bouanga (45.+1, Foulelfmeter) im „El Trafico“ für den LAFC getroffen, der in der Tabelle sieben Punkte vor dem Stadtrivalen liegt. LA Galaxy und Reus kamen trotz höherer Ballbesitzwerte selten gefährlich vor das gegnerische Tor.

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