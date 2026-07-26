Elfer-Drama um Timo Werner - gegen Marco Reus!

SID 26.07.2026 • 07:49 Uhr Für Timo Werner endet das MLS-Duell mit Marco Reus äußerst unschön. Auch Robert Lewandowski hat keinen Grund zur Freude.

Timo Werner hat beim Duell mit Marco Reus in der Major League Soccer (MLS) den Sieg für die San José Earthquakes vergeben. Beim 1:1 (0:1) gegen Los Angeles Galaxy scheiterte Werner in der fünften Minute der Nachspielzeit mit einem Strafstoß an Torhüter James Marcinkowski.

Reus hatte in der 13. Minute mit einem Pass auf Torschütze Joseph Paintsil die Führung der Gäste eingeleitet. 50.391 Zuschauer im Stadion der Universität von Stanford sorgten beim California Clásico für einen Klub-Rekord für die Earthquakes.

Lewandowski kassiert nächste Pleite

Robert Lewandowski kassierte auch im zweiten Spiel nach seinem Wechsel in die MLS eine Niederlage, mit Chicago Fire unterlag der Pole diesmal 1:3 beim New York City FC.