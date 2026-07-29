Thomas Müller knackt MLS-Rekord: 79 Punkte in Shooting Challenge

SID 29.07.2026 • 08:09 Uhr Der deutsche Weltmeister von 2014 stellt beim Wettschießen vor dem All-Star Game einen Rekord auf.

Thomas Müller rückte sich die goldene Krone auf dem Kopf zurecht und nahm auf dem überdimensionalen Thron Platz. Der 36-Jährige hatte auch allen Grund zum Jubeln: Bei der Shooting Challenge der Major League Soccer (MLS) stellte der Fußball-Weltmeister von 2014 am Dienstagabend einen neuen Rekord auf.

Müllers Rekord bei Shooting Challenge

Mit 79 Punkten übertraf Müller die bisherige Bestmarke von Evander, der im Vorjahr 72 Punkte erzielt hatte. Der Brasilianer trat nach Müllers Vorstellung noch einmal außer Konkurrenz an, um nachzulegen – und kam ebenfalls auf 79 Punkte. Daraufhin setzte Müller dem Profi des FC Cincinnati seine Krone auf.

„Ich liebe die Skills Challenge“, sagte Müller sichtlich gut gelaunt auf seinem Thron. Die Shooting Challenge ist Teil der MLS All-Star Skills Challenge und findet traditionell am Vorabend des MLS All-Star Games statt. Dabei stellen ausgewählte MLS-Profis ihre Schussgenauigkeit unter Beweis, indem sie innerhalb einer begrenzten Zeit möglichst viele Zielscheiben im und um das Tor treffen.

All-Star Game lockt die Stars

Neben Müller setzten sich in diesem Jahr auch US-Nationalmannschaftskapitän Tim Ream (Charlotte FC), der kanadische WM-Torwart Maxime Crépeau (Orlando City) und Javier Ruiz (Club Necaxa) in weiteren Kategorien durch.