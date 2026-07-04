Transfermarkt: Müller-Kollege muss gehen - und heuert in Deutschland an

Niklas Sagner 04.07.2026 • 09:30 Uhr Eine von Verletzungen geprägte Zeit von Sebastian Schonlau bei den Vancouver Whitecaps geht frühzeitig zu Ende. Der Verein löst seinen Vertrag bereits vorzeitig auf.

Thomas Müller muss bei den Vancouver Whitecaps ab sofort auf seinen Landsmann verzichten. Wie der Klub in der Nacht auf Samstag mitteilte, wird der langjährige HSV-Kapitän Sebastian Schonlau die Whitecaps bereits nach nur einem Jahr wieder verlassen.

„Wir sind Sebastian dankbar für sein Engagement und seine Leistungen für unseren Verein während seiner Zeit bei uns“, sagte Axel Schuster, Sportdirektor der Whitecaps, in der offiziellen Pressemitteilung. „Auch wenn es letztendlich nicht so gelaufen ist, wie wir uns alle erhofft hatten, war Sebastian ein absoluter Profi. Sein Charakter und sein Engagement waren jeden Tag deutlich zu spüren, und wir wünschen ihm für den nächsten Abschnitt seiner Karriere nur das Allerbeste.“

Einen neuen Verein hat Schonlau schon: Wie Holstein Kiel am Samstagvormittag verkündete, verpflichtete der norddeutsche Klub den Innenverteidiger für die kommende Zweitligasaison.

„Als die Anfrage kam, musste ich keine Sekunde überlegen. Ich will einfach nur sofort starten, die Jungs kennenlernen und Gas geben“, freut sich Schonlau auf die neue Aufgabe.

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Schonlau verlässt Müller-Team Vancouver Whitecaps

Der 31-Jährige hatte die gesamte Saison mit Verletzungen zu kämpfen – nun zog sein bisheriger Verein die Reißleine und löste den Vertrag mit sofortiger Wirkung auf. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es, dass sich beide Seiten „einvernehmlich auf eine Trennung geeinigt haben.“

Eine so plötzliche Trennung während der Saison ist aufgrund einer „Buyout-Klausel“ in der MLS möglich. Diese besagt: „Ein Verein kann bis zu zwei Spieler, die über einen laufenden Vertrag verfügen, aus ihrem Vertrag herauskaufen und so jedes Jahr den entsprechenden Spielraum im Gehaltsbudget freimachen. Ein solcher Buyout geht zu Lasten des Vereins und kann sowohl für einen Spieler gelten, dessen Vertrag einvernehmlich beendet wurde, als auch für einen Vertrag, der weiterhin in Kraft ist.“