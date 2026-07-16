Müller veräppelt Lewandowski

SID 16.07.2026 • 12:56 Uhr Thomas Müller trifft in der MLS erstmals auf seinen ehemaligen Bayern-Kollegen Robert Lewandowski. Dem Anlass entsprechend gibt es einen neuen Spitznamen.

Thomas Müller und Robert Lewandowski stürmten acht Jahre lang Seite an Seite beim FC Bayern, jetzt kommt es in der MLS zum großen Wiedersehen. Und natürlich konnte sich „Radio Müller“ eine kleine Neckerei unter Freunden vor dem Torjäger-Duell in der Nacht auf Freitag (2.30 Uhr) nicht verkneifen.

„Mein alter Freund, Robert tomorrow no goalski“, sagte Müller in einem Video aus dem Flugzeug nach Chicago, wo er mit seinen Vancouver Whitecaps auf „Lewangoalskis“ neuen Klub Fire trifft. „Ich freue mich darauf, dich zu sehen und zu treffen, willkommen in unserer Liga“, fügte Müller gerichtet an den Mann mit dem neuen Spitznamen hinzu: „Lewa, ich komme zu dir, wir sehen uns!“

Müllers „Attacke“ hatte eine Vorgeschichte. In einem Video, das Lewandowskis neuer Klub zuvor veröffentlicht hatte, rief er seinem Kumpel schon zu: „Hi, Lewa! Wir hatten so viele große Momente zusammen, du bist ein großartiger Mensch und Stürmer, ich bin sehr froh, dass du deinen Weg in die MLS gefunden hast. Aber es gibt keine Chance, dass du gewinnen wirst. Es ist Vancouver-Time, Baby!“

Lewandowskis MLS-Debüt für Chicago

Lewandowski fiel beim Ansehen der Nachricht fast das Handy aus der Hand. Als er sich wieder gesammelt hatte, entgegnete er: „Ich denke, du begehst da mal wieder einen Fehler – Chicago Fire ist dran! Und ich hoffe, dass du auch nach der Niederlage noch froh bist. Aber wir bleiben natürlich Freunde.“

Die MLS nimmt mit dem Duell und drei weiteren Partien nach der WM-Pause den Spielbetrieb wieder auf. Für Lewandowski ist es nach seinem Wechsel vom FC Barcelona in die USA das erste Spiel. Chicago belegt nach 14 Begegnungen mit 26 Punkten Platz drei in der Eastern Conference. Die Caps haben sechs Zähler mehr und sind das beste Team im Westen.