MLS-Hammer: LAFC-Miteigner Larry Berg beerbt Commissioner Garber

SID 03.08.2026 • 23:55 Uhr Larry Berg, Miteigentümer und Co-Geschäftsführer des Los Angeles FC, wird zum 1. Januar 2027 die Führung der Liga übernehmen.

Die nordamerikanische Fußballliga MLS hat einen Nachfolger für ihren langjährigen Commissioner gefunden: Larry Berg, Miteigentümer und Co-Geschäftsführer des Los Angeles FC, wird zum 1. Januar 2027 die Führung der Liga übernehmen. Das teilte die Major League Soccer am Montag mit.

Berg führt MLS in neue Ära

„Ich fühle mich geehrt, die MLS in ihre nächste Ära zu führen“, sagte Berg. Durch den Rückenwind der WM 2026 biete sich die Chance, „mehr Weltklassespieler zu entwickeln, unsere Verbindung zu den Fans zu vertiefen und die Stellung der Major League Soccer im Weltfußball weiter auszubauen.“

Berg wird erst der dritte Commissioner in der Geschichte der MLS. Der bisherige Amtsinhaber Don Garber, der die Position seit 1999 innehat, wird den Angaben zufolge nicht vollständig aus der Führung der Liga ausscheiden. Stattdessen wechselt Garber im Jahr 2027 in die Rolle des Chairman, um einen reibungslosen Übergang an der Spitze der MLS sicherzustellen.