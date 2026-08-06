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Doppelpack: Messi knackt Torrekord im Leagues Cup

Doppelpacker Messi knackt Torrekord

Lionel Messi ist nun alleiniger Rekordtorschütze des Turniers zwischen Vereinen der nordamerikanischen MLS und der mexikanischen Liga MX.
Casemiro spricht nach seinen ersten Trainingseinheiten bei Inter Miami von Lionel Messi. Der Brasilianer berichtet vom weiterhin unermüdlichen Ehrgeiz des Argentiniers trotz der Finalniederlage bei der WM.
SPORT1
Lionel Messi ist nun alleiniger Rekordtorschütze des Turniers zwischen Vereinen der nordamerikanischen MLS und der mexikanischen Liga MX.

Lionel Messi hat in seinem ersten Startelfeinsatz nach der Fußball-WM einen weiteren Rekord aufgestellt.

Der Argentinier erzielte beim 4:2 (4:1) von Inter Miami gegen den mexikanischen Klub Atlético San Luis im nordamerikanischen Leagues Cup zwei Treffer. Damit ist er nun alleiniger Rekordtorschütze des Wettbewerbs.

Gewitterunterbrechung in Hälfte zwei

Zum Auftakt der Gruppenphase der diesjährigen Ausgabe schraubte der Offensivstar seine Ausbeute auf insgesamt 14 Tore in dem Turnier zwischen Vereinen der nordamerikanischen MLS und der mexikanischen Liga MX.

Messi erzielte zunächst per Volley ins lange Eck den Ausgleich zum 1:1 (11.), kurz vor der Pause traf er nach starker Kombination aus kurzer Distanz zum 3:1 (44.). Der 39-Jährige hatte das Turnier 2023 kurz nach seinem Wechsel in die USA mit Inter Miami gewonnen. In der letzten Saison stand er ebenfalls im Finale, verlor dieses jedoch gegen die Seattle Sounders.

Wegen Gewitter wurde die Partie im zweiten Durchgang für zwischenzeitlich 30 Minuten unterbrochen. Bis zum Jubeln über den Sieg mussten sich Messi und Co. also etwas gedulden.


Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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