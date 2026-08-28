Inter Miami in Krise: Messis neuer MLS-Coach Kily González

SID 28.08.2026 • 06:05 Uhr Der Meister wechselt nach vier Niederlagen aus fünf Spielen den Coach. Der neue Mann kommt aus Messis Heimatstadt.

Superstar Lionel Messi bekommt bei Inter Miami in der nordamerikanischen Profiliga MLS einen neuen Cheftrainer. Wie der amtierende Meister mitteilte, übernimmt Messis Landsmann Cristian „Kily“ González das Amt vom bisherigen Interimscoach Guillermo Hoyos. Miami war zuletzt sportlich in eine Krise geraten, verlor vier der vergangenen fünf Ligaspiele. Der Rückstand des Tabellenzweiten auf Spitzenreiter Nashville wuchs in der Eastern Conference dadurch auf zehn Punkte an.

González wartet auf Arbeitserlaubnis

González stammt aus Rosario, der Heimatstadt von Messi. Bis er seine Arbeitserlaubnis für die USA erhält, bleibt Hoyos erstmal noch weiter im Amt. Der 52-jährige González spielte zwischen 1996 und 2006 in Europa für Real Saragossa, den FC Valencia sowie Inter Mailand und absolvierte 56 Länderspiele für Argentinien. Seit 2020 arbeitet er als Trainer und coachte in den vergangenen Jahren drei Vereine in seinem Heimatland.