Lewandowskis erste MLS-Show: "Ganz Amerika hat darauf gewartet"

Johannes Vehren 02.08.2026 • 10:07 Uhr Robert Lewandowski erzielt bei seinem Heim-Debüt für Chicago Fire seine ersten beiden Treffer in der MLS. Vom Polen fällt nach dem Sieg eine Last ab - und er wird vor allem in seiner Heimat gefeiert.

Robert Lewandowski ist so richtig in der MLS angekommen! In seinem dritten Spiel für Chicago Fire hat der polnische Stürmer seine Tor-Premiere gefeiert. Bei seinem Debüt vor heimischer Kulisse gegen Charlotte FC schoss der 37-Jährige sein neues Team mit einem Doppelpack im Alleingang zum 2:1-Sieg.

Nachdem die Gäste zunächst in Führung gegangen waren (18.), drehte Lewandowski auf. In der 20. Minute wurde der Ball von einem Mitspieler auf Höhe des Strafraums abgelegt, der Stürmer legte sich das Spielgerät mit einem Kontakt zurecht und schloss aus mittiger Position eiskalt ins linke, untere Eck ab.

Lewandowski: „Ein sehr wichtiger Tag für mich“

Im zweiten Durchgang wurde der Pole dann mustergültig im Strafraum freigespielt. Er ließ dem gegnerischen Keeper Kristijan Kahlina erneut keine Chance und traf zum 2:1 für Chicago (68.).

„Das war Lewandowskis Nacht! Ganz Amerika hat auf ein solches Spiel gewartet“, titelte das polnische Medium Sport.pl im Anschluss. SportoweFakty schlug in eine ähnliche Kerbe und schrieb: „Auf einen solchen Lewandowski hat Amerika gewartet.“

Er selbst sagte nach dem Spiel: „Für mich war das heute ein sehr wichtiger Tag und für die Mannschaft ein sehr wichtiger Sieg. Wir haben zwei Spiele nicht gewonnen, deswegen war es wichtig, für die nächsten Spiele wieder Selbstvertrauen zu tanken. Wir haben ab den ersten Minuten die Partie bestimmt und versucht, Tore zu schießen. Es gibt noch Dinge, die wir besser machen können, aber wir sind auf einem guten Weg.“

Auch sein Coach Trainer Gregg Berhalter schwärmte: „Es ist fantastisch, dass Robert das Spiel so entscheidend geprägt hat. Er hat den Ton angegeben. Diese Art von Qualität findet man nur selten. Wenn man sich die beiden Tore ansieht, die er erzielt hat, und seine anderen Aktionen in diesem Spiel, dann erkennt man wirklich seine Weltklasse.“

Kracher gegen Müller kurzfristig abgesagt

Die beiden bisherigen Pflichtspiele, die der frühere Bayern-Stürmer für Chicago absolvierte, fanden auswärts statt. Lewandowskis eigentliches Heim-Debüt sollte vor zwei Wochen gegen Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps stattfinden, doch die Partie wurde wegen eines Waldbrandes und der daraus resultierenden schlechten Luftqualität wenige Stunden vor dem Anpfiff abgesagt.

Umso größer war die Vorfreude der Fire-Anhänger, ihren neuen Superstar endlich im Soldier Field begrüßen zu dürfen. Unzählige Fans trugen Lewandowski-Trikots und an polnischen Flaggen mangelte es in der Arena auch nicht. Auf einer davon stand die Aufschrift „Willkommen in Chicago“.