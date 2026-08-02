Thomas Müller rettet Whitecaps - Erste Lewandowski-Show in den USA

SPORT1 02.08.2026 • 06:48 Uhr Thomas Müller trifft für die Vancouver Whitecaps im Topspiel der MLS. Zwei Wochen nach dem WM-Finale steht Lionel Messi wieder auf dem Platz - zum Sieg reicht es nicht, weil erneut ein Spanier trifft. Zudem liefert Robert Lewandowski seine erste Show für Chicago ab.

Remis im Topspiel! Die Vancouver Whitecaps haben sich mit 1:1 (0:1) im MLS-Topspiel vom Los Angeles FC getrennt und damit die Tabellenführung in der Western Conference behauptet.

Nachdem Heung-Min Son die Gäste in Führung gebracht hatte (37.), rückte Müller im zweiten Durchgang in den Mittelpunkt. Er wurde in der 76. Minute im gegnerischen Strafraum zu Boden gerissen, woraufhin der Schiedsrichter auf Strafstoß entschied. Der 36-Jährige übernahm die Verantwortung und verwandelte eiskalt ins rechte, untere Eck. Es war zugleich sein erster Ligatreffer seit dem 18. April.

Kein Sieg bei Messi-Rückkehr

13 Tage nach dem verlorenen WM-Finale gegen Spanien ist Lionel Messi aus dem Urlaub zurückgekehrt – und hat die nächste kleine Enttäuschung erlebt. Beim 2:2 (2:1) von Inter Miami gegen Columbus Crew kam der argentinische Fußball-Weltstar in der zweiten Halbzeit ins Spiel, vergab aber zwei Chancen zum Sieg. Columbus glich kurz vor Schluss durch den Spanier Brais Mendez (84.) aus.

Luis Suárez (16.) und Noah Allen (45.+5) hatten Miami jeweils in Führung geschossen, die Gäste waren durch ein Eigentor von Casemiro (34.) zwischenzeitlich zum Ausgleich gekommen. Messi wurde in der 53. Minute eingewechselt, konnte das Ende der Siegesserie seiner Mannschaft aber nicht verhindern. Miami, im Osten Zweiter hinter Nashville SC, hatte zuletzt sechsmal nacheinander gewonnen.

Lewandowski feiert Tor-Premiere

Nach seinem Wechsel aus Barcelona schoss Robert Lewandowski Chicago Fire mit seinen ersten MLS-Toren zum 2:1 über Charlotte FC. Auch der deutsche Ex-Nationalspieler Timo Werner traf: Er brachte seine San José Earthquakes beim FC Cincinnati mit 2:1 in Führung (57.), ehe Cincinnati aufdrehte und 4:2 gewann.

Marco Reus kam mit Los Angeles Galaxy gegen FC Dallas nicht über ein 0:0 hinaus.