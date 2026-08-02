Johannes Vehren 02.08.2026 • 13:35 Uhr Casemiro feiert sein Heimdebüt für Inter Miami in der MLS. Dem Brasilianer unterlaufen jedoch mehrere Patzer, die zu Gegentoren führen.

Das hat sich Casemiro ganz anders vorgestellt: Der Brasilianer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag sein Heimdebüt für Inter Miami in der MLS gegeben und dies auf ganzer Linie verpatzt. Beim 2:2 (2:1) gegen die Columbus Crew war der Defensivspezialist an beiden Gegentoren beteiligt.

Nachdem Luis Suárez sein Team zunächst in Führung gebracht hatte (16.), fiel in der 34. Minute der Ausgleich. Casemiro spielte im Spielaufbau einen haarsträubenden Fehlpass, der einen gefährlichen Konter einleitete.

Casemiro: Erst Fehlpass, dann Eigentor

Der Ball wurde auf die rechte Seite gespielt und anschließend flach in die Mitte geflankt. Der frühere Star von Real Madrid und Manchester United versuchte, den Ball zu klären, doch beförderte ihn mit der Grätsche unabsichtlich ins eigene Tor. Der Gesichtsausdruck des 34-Jährigen sprach Bände, sodass einige Mitspieler ihn aufmuntern und ihm vom Boden aufhelfen mussten.

Kurz vor der Pause brachte Noah Allen den Favoriten dann wieder in Front (45.+2). Dem Starensemble um Lionel Messi gelang es nach dem Seitenwechsel aber nicht, die Führung zu erhöhen.

Presse watscht Casemiro ab

In der 84. Minute kam Casemiro in einem Zweikampf zu spät und foulte damit unnötigerweise seinen Gegenspieler. Er sah die Gelbe Karte und musste danach mit ansehen, wie der folgende Freistoß zum erneuten Ausgleich führte.

„Casemiro macht sich bei Inter Miami fast lächerlich“, titelte die spanische Zeitung Mundo Deportivo spöttisch und urteilte: „Er hätte sich keinen schlechteren Start bei Inter Miami vorstellen können.“

Den Fehlpass und das daraus resultierende Eigentor bezeichnete die Zeitung zudem als eine Szene, die „er wohl kaum vergessen wird und am liebsten aus seinem Gedächtnis löschen würde“.