Emotionales Messi-Tor für verstorbenen Vater bei 2:2 in MLS

SID 20.08.2026 • 07:28 Uhr Während Messi erstmals nach dem Tod seines Vaters trifft, muss Müller einen Rückschlag hinnehmen. Jubeln kann ein anderer Deutscher. Und Lewandowski.

Lionel Messi hat sein erstes Tor nach dem Tod seines Vaters erzielt und anschließend mit einer Geste in Richtung Himmel an ihn erinnert. Der argentinische Superstar traf beim 2:2 (2:1) von Inter Miami bei Philadelphia Union in der Major League Soccer (MLS) am Mittwoch zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Für Miami war es das vierte Spiel in Folge ohne Sieg.

Messi trifft, klettert auf Platz zwei

Messi erzielte in der 26. Minute mit einem angeschnittenen Linksschuss ins lange Eck sein 13. Saisontor. Nach einem zurückhaltenden Jubel mit seinen Mitspielern zeigte der Kapitän mit den Händen in den Himmel. Bereits fünf Minuten zuvor war Messi an der Entstehung des ersten Miami-Treffers beteiligt gewesen: Nach einem Lauf von Luis Suarez über die linke Seite bereitete der Uruguayer per Kopf für Daniel Pinter vor. Philadelphia kam durch Indiana Vassilev (11.) und Neil Pierre (58.) zweimal zum Ausgleich.

Messi (39) rückte mit nun 13 Treffern auf Rang zwei der MLS-Torschützenliste vor. Drei Tore mehr hat der Kroate Peter Musa (FC Dallas) erzielt. Messi war nach dem Tod seines Vaters Jorge am 8. August aus Argentinien zurückgekehrt und in seinen ersten beiden Partien ohne Treffer geblieben. Miami liegt sieben Punkte hinter Spitzenreiter Nashville in der Eastern Conference auf dem zweiten Platz.

Müller verliert Spitze, Reus siegt

Einen Rückschlag mussten unterdessen Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps hinnehmen. Das kanadische Team unterlag im Topspiel zu Hause gegen Houston Dynamo mit 0:1 (0:1) und verlor die Tabellenführung im Westen dadurch an die Texaner. Müller startete zunächst auf der Bank und konnte nach seiner Einwechslung nach 45 Minuten nicht mehr für die Wende sorgen.

Marco Reus feierte dagegen einen wichtigen Sieg im Kampf um die Play-offs. Mit Los Angeles Galaxy gewann der Offensivspieler 1:0 (0:0) gegen die San José Earthquakes. Reus stand in der Startelf und spielte durch, während Timo Werner bei den Earthquakes erst zur Pause eingewechselt wurde.