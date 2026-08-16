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MLS: Deutscher macht Albtraum-Abend für Messi perfekt

Deutscher sorgt für Messi-Albtraum

Lionel Messi verschießt wieder einen Elfmeter. Danach schießt ein Deutscher auch noch Miami ab.
Auch das Comeback von Lionel Messi konnte die zweite Niederlage in Folge für Inter Miami und das Ausscheiden im Leagues Cup nicht verhindern. Interimstrainer Guillermo Hoyos sieht noch keinen Grund zur Panik.
SID
Lionel Messi verschießt wieder einen Elfmeter. Danach schießt ein Deutscher auch noch Miami ab.

Der nächste verschossene Elfmeter und eine schmerzende Pleite: Fußball-Superstar Lionel Messi hat in der Major League Soccer (MLS) einen bitteren Abend erlebt. Im Topspiel beim Nashville SC verlor er mit Titelverteidiger Inter Miami in der Nacht zum Sonntag mit 1:4 (1:1). In der 23. Minute scheiterte Messi vom Punkt an Torwart Brian Schwake.

Zuletzt hatte er bereits bei der WM, als er mit Argentinien erst im Finale gegen Spanien (0:1) verlor, zwei Strafstöße vergeben. Zwar legte Messi den Treffer von Telasco Segovia (45.+3) zum zwischenzeitlichen 1:1 auf, dies reichte jedoch nicht. In der Nachspielzeit traf er zweimal den Pfosten.

Berliner schießt Messi-Klub ab

Überragender Mann für Nashville war der Berliner Hany Mukhtar, wertvollster Spieler des Jahres 2022, mit einem Doppelpack (49./63.). Nashville führt die Eastern Conference weiter mit 43 Punkten vor Miami (38) an.

Niklas Dorsch, Neuzugang des Toronto FC, erzielte derweil bei seinem zweiten Einsatz für sein neues Team sein erstes Tor. Beim 2:1 (2:0)-Erfolg gegen New England Revolution traf der Mittelfeldspieler, zuvor beim 1. FC Heidenheim aktiv, per sehenswertem Fernschuss (45.+6).

Ex-Nationalspieler Timo Werner verlor mit den San José Earthquakes mit 1:3 (0:2) gegen den St. Louis City SC. Der Klub ist nunmehr seit vier Partien ohne Sieg.

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