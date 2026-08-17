Freistoß-Hammer! Müller ballert Whitecaps zurück an MLS-Spitze

SID 17.08.2026 • 07:04 Uhr Dem früheren Bayern-Star gelingt beim 2:0 gegen Seattle der sechste Saisontreffer. Robert Lewandowski feiert ebenfalls einen Sieg.

Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps haben in der Major League Soccer (MLS) wieder in die Spur gefunden. Das Team aus Kanada gewann bei den Seattle Sounders mit 2:0 (0:0) und übernahm nach zuletzt drei MLS-Spielen ohne Sieg in der Western Conference wieder die Tabellenführung.

MLS-Siege für Müller und Lewandowski

Dem 36 Jahre alten Müller gelang im Nachbarschaftsduell per Freistoß in der 82. Minute der Treffer zum 2:0-Endstand. Für die frühere Bayern-Ikone war es im 15. Saisoneinsatz das sechste Tor. Rayan Elloumi schoss die Caps im Lumen Field von Seattle beim elften Saisonsieg in Führung (77.). Vancouver hatte zuletzt auch drei Niederlagen im sogenannten Leagues Cup hinnehmen müssen.