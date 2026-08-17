Freistoß-Hammer! Müller ballert Whitecaps zurück an MLS-Spitze

Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps haben in der Major League Soccer (MLS) wieder in die Spur gefunden. Das Team aus Kanada gewann bei den Seattle Sounders mit 2:0 (0:0) und übernahm nach zuletzt drei MLS-Spielen ohne Sieg in der Western Conference wieder die Tabellenführung.
MLS: Müller trifft, Vancouver wieder auf Kurs
MLS-Siege für Müller und Lewandowski
Dem 36 Jahre alten Müller gelang im Nachbarschaftsduell per Freistoß in der 82. Minute der Treffer zum 2:0-Endstand. Für die frühere Bayern-Ikone war es im 15. Saisoneinsatz das sechste Tor. Rayan Elloumi schoss die Caps im Lumen Field von Seattle beim elften Saisonsieg in Führung (77.). Vancouver hatte zuletzt auch drei Niederlagen im sogenannten Leagues Cup hinnehmen müssen.
Einen Sieg in der MLS feierte auch der Ex-Münchner Robert Lewandowski mit Chicago Fire. Der Torjäger ging beim 2:1 (2:0) gegen die Portland Timbers allerdings leer aus. Lewandowski hat nach seinem Wechsel vom FC Barcelona bislang vier Spiele für Chicago absolviert und dabei zwei Treffer erzielt. Das Team von Gregg Berhalter verbesserte sich durch den zehnten Saisonsieg auf Rang drei der Eastern Conference.