Lewandowski erlöst Chicago Fire: Doppelpack beim Heimdebüt!

SID 02.08.2026 • 10:15 Uhr Der Pole trifft in seinem dritten Spiel für Chicago Fire erstmals in der MLS. Von seinem Trainer erhält er danach ein Sonderlob.

Robert Lewandowski war erleichtert. Zwei Spiele lang jagte der 37 Jahre alte Pole vergeblich seinem ersten Treffer in der Major League Soccer (MLS) hinterher, bei seinem Heimdebüt für Chicago Fire platzte endlich der Knoten. Beim 2:1 (1:1) gegen den Charlotte FC war Lewandowski mit einem Doppelpack der Matchwinner. „Jedes Mal, wenn ich zu einem neuen Verein gehe, warte ich auf das erste Tor“, sagte er, „es ist wichtig für mich zu zeigen, dass ich da bin, dass ich ein Tor schieße und uns das Spiel gewinne.“

Lewandowski dreht Partie für Chicago

Lewandowski, der nach seinem Wechsel vom FC Barcelona einen Zweijahresvertrag bei Fire unterschrieben hat, glich zunächst die Führung der Gäste durch den Spanier Pep Biel (18.) mit einem strammen Schuss von der Strafraumgrenze aus (20.), in der zweiten Halbzeit gelang ihm auch der Treffer zum Sieg (68.). „Ich denke, das macht den nächsten Schritt ein bisschen einfacher – für die Mannschaft und auch für mich“, sagte Lewandowski.