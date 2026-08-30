Messi-Show! Vier Tore beim 7:1 – Miami beendet Durststrecke

SID 30.08.2026 • 06:40 Uhr Der Argentinier glänzt mit zwei Freistoßtoren, auch Thomas Müller ist erfolgreich.

Dank eines überragenden Lionel Messi hat Inter Miami seine sportliche Krise in der nordamerikanischen Profiliga MLS beendet. Der argentinische Ex-Weltmeister erzielte beim 7:1 (2:1) gegen CF Montreal gleich vier Treffer und führte den Titelverteidiger damit zum ersten Sieg nach zuvor fünf Spielen ohne Erfolg.

Miami festigte im ersten Spiel des neuen Trainers Cristian „Kily“ González Rang zwei der Eastern Conference, der Rückstand auf Spitzenreiter Nashville beträgt zehn Punkte.

Messi-Show mit Doppel-Freistoß

Der brasilianische Nationalspieler Casemiro brachte sein Team in der 20. Minute per Kopf in Führung. Montreal gelang durch Fabian Herbers zwar zwischenzeitlich der Ausgleich (37.), doch Messi stellte kurz vor der Pause mit einem Freistoßtor den alten Abstand wieder her (40.).

Nach dem Seitenwechsel drehte der 39-Jährige endgültig auf. Messi erhöhte mit einer Einzelaktion auf 3:1 (52.), bereitete anschließend den Treffer seines früheren Barcelona-Mitspielers Luis Suarez vor (80.) und hatte auch in der Schlussphase noch nicht genug.

Nach Vorlage von Rodrigo De Paul traf er zum 5:1 (82.), ehe Joker Alex Shaw das sechste Tor erzielte (89.). In der Nachspielzeit setzte Messi mit einem weiteren direkt verwandelten Freistoß den Schlusspunkt.

Müller trifft, Whitecaps siegen klar

Miami hatte nach der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Anschluss an die WM vier seiner vorangegangenen fünf Begegnungen verloren. Gegen das vorletzte Team der Eastern Conference gelang nun die erhoffte Rückkehr in die Erfolgsspur.