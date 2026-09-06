Nach Rücktritts-Schock: Messi glänzt – Inter Miami nur 2:2

SID 06.09.2026 • 07:17 Uhr Lionel Messi und Inter Miami verpassen trotz zweimaliger Führung einen Sieg. Ex-Nationalspieler Thomas Müller verliert zuhause.

Fußball-Superstar Lionel Messi hat bei seinem ersten Spiel seit der Ankündigung seines Rücktritts aus der argentinischen Nationalmannschaft beide Treffer von Inter Miami vorbereitet. Dennoch kam der Meister in der Major League Soccer (MLS) am Samstag gegen Atlanta United nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus. Wegen eines Unwetters hatte die Partie mit 90 Minuten Verspätung begonnen.

Messi stolpert, Müller patzt zuhause

Miami führte nach Toren des Brasilianers Casemiro nach einer Messi-Ecke (32.) und Luis Suarez (45.+1) zwei Mal. Doch der frühere Newcastle-Profi Miguel Almiron (35.) und der Schweizer Stürmer Breel Embolo mit einem verwandelten Elfmeter (87.) glichen jeweils aus. Messi, der mit Inter Miami auf dem zweiten Platz der Eastern Conference liegt, hatte als Argentiniens Rekordspieler in der vergangenen Woche seinen Rücktritt auf der internationalen Bühne angekündigt.

Thomas Müller musste mit den Vancouver Whitecaps eine Heimniederlage einstecken. Der Tabellenführer im Osten führte zwar schon in der zweiten Minute, verlor gegen St. Louis aber noch mit 1:3 (1:3). Müller, der über die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand, konnte die Pleite nicht verhindern.