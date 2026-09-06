Nach Rücktrittsankündigung: Messi glänzt – Reus trifft

SID 06.09.2026 • 07:17 Uhr Erst bremst ein Unwetter Lionel Messi, dann verpasst er mit Inter Miami einen Sieg. Besser läuft es für Marco Reus.

Fußball-Superstar Lionel Messi hat bei seinem ersten Spiel seit der Ankündigung seines Rücktritts aus der argentinischen Nationalmannschaft beide Treffer von Inter Miami vorbereitet. Dennoch kam der Meister in der Major League Soccer (MLS) am Samstag gegen Atlanta United nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus. Wegen eines Unwetters hatte die Partie mit 90 Minuten Verspätung begonnen.

Reus trifft per Elfmeter

Miami führte nach Toren des Brasilianers Casemiro nach einer Messi-Ecke (32.) und Luis Suarez (45.+1) zwei Mal. Doch der frühere Newcastle-Profi Miguel Almiron (35.) und der Schweizer Stürmer Breel Embolo mit einem verwandelten Elfmeter (87.) glichen jeweils aus. Messi, der mit Inter Miami auf dem zweiten Platz der Eastern Conference liegt, hatte als Argentiniens Rekordspieler in der vergangenen Woche seinen Rücktritt auf der internationalen Bühne angekündigt.