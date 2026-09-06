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Seltene Pleite für Thomas Müller

Seltene Pleite für Müller

Thomas Müller bejubelt mit seinem Team eine frühe Führung. Doch noch vor der Pause kippt die Partie.
Thomas Müller schildert seine Erlebnisse bei seinem ersten MLS All-Star-Game und scherzt in gewohnter Manier mit den Reportern.
SPORT1
Thomas Müller bejubelt mit seinem Team eine frühe Führung. Doch noch vor der Pause kippt die Partie.

Thomas Müller hat mit den Vancouver Whitecaps in der MLS eine Heimniederlage einstecken müssen.

Der Tabellenführer im Westen führte zwar schon in der zweiten Minute, verlor gegen St. Louis aber noch mit 1:3 (1:3). Müller, der über die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand, konnte die Pleite nicht verhindern.

Trotz der Pleite sind die Whitecaps in der Western Conference weiterhin an der Spitze. Vancouver liegt mit 43 Zählern drei Punkte vor Houston Dynamo und hat zudem eine Partie weniger absolviert. St. Louis ist Fünfter. Insgesamt war es für die Whitecaps erst die fünfte Niederlage der Saison.

Frühere Führung – dann dreht Bürki-Team auf

Bereits kurz nach dem Anpfiff sorgte Emmanuel Sabbi für die umjubelte Führung, als er den früheren Dortmunder Roman Bürki im Tor überwand.

Fünf Minuten später spielte Müller Sabbi geschickt frei, der seinen Schuss flach am Tor vorbeischoss und nur knapp den Doppelpack verpasste. Simon Becher (23.), Tomas Totland (41.) und Conrad Wallem (45.) drehten die Partie zugunsten der Gäste.

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Mit Sport-Informations-Dienst

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