Vancouver-Deals am Deadline Day: Doppelte Verstärkung für Müller

Vincent Wuttke 01.09.2026 • 18:22 Uhr Die Vancouver Whitecaps holen einen Nationalspieler aus dem Senegal. Auch ein Angolaner schließt sich Thomas Müller und Co. an.

Die Vancouver Whitecaps verstärken sich für den Kampf um die Meisterschaft in der MLS. Am Deadline Day verkündete der Klub, dass mit Yadaly Diaby ein Nationalspieler aus dem Senegal kommt. Außerdem wurde der Transfer von Rui Modesto aus Angola bekannt gegeben.

Der 26 Jahre alte Diaby wechselt von Grenoble Foot aus der Ligue 2 nach Kanada und hat einen Vertrag bis 2030 unterzeichnet. Darüber hinaus gibt es eine Option des Vereins für eine Verlängerung bis 2031. Sofort loslegen darf Diaby aber noch nicht. Laut Whitecaps müssen das internationale Transferzertifikat und das Ergebnis der medizinischen Untersuchung noch eintreffen.

Müller bekommt Verstärkung

Diaby absolvierte bereits elf Länderspiele für den Senegal und erzielte einen Treffer. Er kann in der Offensive nahezu auf allen Positionen an der Seite von Müller eingesetzt werden.

Axel Schuster, Sportdirektor des Whitecaps, hob diesen Vorteil des Neuzugangs hervor. „Yadaly ist ein vielseitiger Stürmer, der zwischen den Linien spielen und das Spiel aufbauen kann, während er gleichzeitig die Fähigkeit besitzt, Räume hinter der Abwehr zu nutzen. Darüber hinaus kann er auf den Flügeln spielen und uns bei Standardsituationen eine Gefahr bieten.“

Modesto wechselt vom Serie-A-Verein Udinese Calcio in die MLS. Der Linksverteidiger unterschreibt bis 2030 mit Klub-Option auf eine weitere Saison. Für Angola hat der 26-Jährige sieben Länderspiele absolviert.