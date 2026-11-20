Thomas Müller hat für die Zeit nach dem Karriereende noch keine konkreten Vorstellungen. In Vancouver läuft sein Vertrag noch bis Sommer.

Thomas Müller lässt seine Zukunft über den Sommer 2027 hinaus „bewusst offen. Klar ist: Der Körper muss mitmachen. Ansonsten macht es keinen Sinn, dann macht es auch keinen Spaß, da verschwindet der Genuss. Ich werde im Frühjahr sehen, was mein Körper macht, und dann schauen wir weiter. Aber es ist alles offen, von Karriereende bis hin zu einem Fünfjahresvertrag“, sagte der 37-Jährige im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) – und lachte.

Der Weltmeister von 2014 hatte im September seinen Vertrag bei den Vancouver Whitecaps noch einmal bis kommenden Sommer verlängert. Vor dem Start in die Playoffs der Major League Soccer (MLS) hatte Müller immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen gehabt.

Thomas Müller spielt aktuell für die Vancouver Whitecaps Thomas Müller spielt aktuell für die Vancouver Whitecaps © IMAGO/Sports Press Photo

Müller hat „viele Optionen“ nach der aktiven Karriere

Noch hat die Münchner Vereinslegende auch keine konkreten Pläne für die Zeit nach der beeindruckenden Karriere. „Ich habe ganz viele Optionen. Ich habe aber auch immer bewusst gesagt, ich will mich nicht während der Karriere festlegen. Ich will nach dem Aufhören erstmal spüren, wo es mich hintreibt, was ich will. Und erst dann werde ich diesen Weg auch bewusst gehen und nicht schon parallel“, betonte er. Zuletzt war er zusammen mit seinem Kumpel Mats Hummels als Teilhaber beim portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora eingestiegen.

Er beschäftige sich „mit Dingen neben dem Platz schon länger“, so Müller: „Das hat jetzt nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass das Karriereende näher rückt, sondern man reift als Mensch, man hat andere Einflüsse, man lernt andere Menschen kennen, man beginnt auch zu investieren. Wenn du Anfang 20 bist, da hast du gefühlt nur Fußball im Kopf. Und jetzt sagst du dir schon mal, wie nutze ich meine Zeit neben dem Fußball, um weiterzukommen.“

Thomas Müller zurück zum FC Bayern? „Tür steht offen“

Müller wird schon länger immer wieder mit einem Posten bei seinem Ex-Klub Bayern München in Verbindung gebracht – genauso wie Manuel Neuer. „Das sind Ikonen des FC Bayern, und der Verein war immer bekannt dafür, dass er ehemalige Spieler einbindet. Die Tür steht offen“, hatte Präsident Herbert Hainer erst diese Woche bei t-online gesagt.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß glaubt dagegen nicht mehr allzu fest an die Vision einer Vereinsikone wie Müller oder Philipp Lahm an der Spitze des Rekordmeisters. „Das ist eine traumhafte Vorstellung, die sich derzeit aber nicht realisieren lässt“, sagte Hoeneß der Sport Bild: „Weil die Spieler a) sehr viel Geld haben und b) daher im Zweifel nicht sechs Tage à zwölf Stunden pro Woche arbeiten wollen.“

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