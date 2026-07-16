Duell zwischen Müller und Lewandowski muss warten: MLS-Kracher verschoben!

Julius Schamburg 16.07.2026 • 23:17 Uhr Das Duell zwischen Thomas Müller und Robert Lewandowski muss warten. Das Ligaspiel in der MLS wird kurzfristig verschoben.

Schlechte Nachrichten für Thomas Müller und Robert Lewandowski: Das erste MLS-Duell der beiden Stürmerstars muss vorerst warten.

Die für den 17. Juli (2.30 Uhr MESZ) angesetzte Ligapartie zwischen Chicago Fire und den Vancouver Whitecaps ist kurzfristig verschoben worden. Das gaben beide Vereine am späten Donnerstagabend offiziell bekannt.

MLS-Kracher um Müller und Lewandowski erst im Oktober

Nun soll die Partie am 6. Oktober (2.30 Uhr MESZ) stattfinden. Grund für die Verschiebung, ist die schlechte Luftqualität im Großraum Chicago, die auf Rauch von Waldbränden zurückzuführen ist.

„Bei dieser Entscheidung standen die Gesundheit und Sicherheit der Fans, Spieler, Mitarbeiter und des gesamten Veranstaltungspersonals an erster Stelle.

Die Entscheidung wurde in enger Absprache mit lokalen Gesundheitsexperten, der Major League Soccer, Chicago Fire, Vancouver Whitecaps FC und der Stadt Chicago getroffen“, heißt es in einer Mitteilung der Whitecaps.

Müller hatte im Vorfeld noch gescherzt

Im Flugzeug nach Chicago hatte Müller noch gescherzt. „Mein alter Freund, Robert tomorrow no goalski“, sagte er in einem Video: „Ich freue mich darauf, dich zu sehen und zu treffen, willkommen in unserer Liga.“

Für Whitecaps-Stürmer Müller wäre die Partie das erste Ligaspiel nach der WM-Pause gewesen, für Lewandowski sein Debüt bei seinem neuen Verein. Beide hatten acht Jahre lang Seite an Seite für den FC Bayern gespielt.

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