Thomas Müller zählt zu den Topverdienern in der MLS. An Lionel Messi führt allerdings kein Weg vorbei.

Wie viel Geld verdient eigentlich Thomas Müller? Der Ex-Nationalspieler kommt bei MLS-Klub Vancouver Whitecaps auf eine garantierte Vergütung von 5,15 Millionen Dollar jährlich. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Gehaltsübersicht der Spielergewerkschaft MLS Players Association hervor.

Topverdiener ist Superstar Lionel Messi mit 28,33 Millionen Dollar (rund 26 Millionen Euro). Auf Rang zwei folgt der frühere Bayern-Torjäger Robert Lewandowski von Chicago Fire mit 19,51 Millionen Dollar.

Thomas Müller läuft für die Vancouver Whitecaps auf Thomas Müller läuft für die Vancouver Whitecaps auf © IMAGO/ZUMA Press

Messis Gehalt um knapp acht Millionen Dollar gestiegen

Messis Vergütung stieg im Vergleich zum Vorjahr um knapp acht Millionen Dollar. In den Zahlen sind allerdings ausschließlich die garantierten Einnahmen aus dem Spielervertrag berücksichtigt, weitere Einkünfte bleiben außen vor. Der 39-Jährige hatte seinen Vertrag bei Inter Miami im vergangenen Jahr bis 2028 verlängert.

Hinter Messi und Lewandowski folgt der französische Ex-Weltmeister Antoine Griezmann von Orlando City (13,94), Müller belegt als bestbezahlter deutscher Profi den 13. Rang. Timo Werner (San Jose Earthquakes) folgt mit 4,27 Millionen Dollar dicht dahinter.

Auch im Mannschaftsvergleich liegt Messi-Klub Inter Miami an der Spitze. Der Verein kommt auf garantierte Gesamtgehälter von 59,37 Millionen Dollar. Dahinter folgen Chicago (41,29), Atlanta United (38,35), Los Angeles Galaxy (34,91) und Los Angeles FC (32,91). Am wenigsten gibt Philadelphia Union (12,64) für seine Spieler aus.

DEINE MEINUNG

Die Angaben beziehen sich auf den Stand vom 9. Oktober. Bei Spielern, die während der Sommertransferperiode zur MLS wechselten, wurden die Vergütungen auf ein Jahresgehalt hochgerechnet.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)