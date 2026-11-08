Zum Abschluss der regulären Saison spielt Inter Miami unentschieden. Lionel Messi schreibt Geschichte.

Lionel Messi und Inter Miami haben in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) am letzten Spieltag der regulären Saison Rang zwei im Osten behauptet und sich damit den wichtigen Heimvorteil für die anstehende Playoff-Phase gesichert.

Das Team gab beim 3:3 gegen Charlotte FC zwar noch eine 3:0-Halbzeitführung aus der Hand. Doch das Remis reichte dem amtierenden Meister, um zwei Punkte vor New England Revolution zu bleiben. Der Konkurrent um Rang zwei verlor gegen Orlando City 0:1.

Lionel Messi im Miami-Trikot Lionel Messi im Miami-Trikot © IMAGO/Icon Sportswire

Messi schrieb derweil Geschichte, indem er zum zweiten Mal in Folge mit dem Goldenen Schuh der MLS (Torschützenkönig) ausgezeichnet wurde. Der Argentinier ist der erste Spieler der Geschichte, dem das gelang. Der 39-Jährige kommt in der Regular Season auf 26 Tore – vergangenes Jahr waren es 35.

Messi ohne Scorerpunkt

Gegen Charlotte blieb Messi ohne Scorerpunkt, mit seinem Team muss er in der ersten Runde der Playoffs nun gegen Columbus Crew ran.

Der Gegner der Vancouver Whitecaps um den deutschen Weltmeister von 2014, Thomas Müller, steht hingegen noch nicht fest. Die Whitecaps hatten sich bereits vor der letzten Partie Rang eins im Westen gesichert, zum Abschluss gab es nun einen 2:0-Sieg bei Club de Foot Montreal. Müller wurde in der 63. Minute eingewechselt und blieb ohne Torbeteiligung.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)