Thomas Müller wechselte im August 2025 aus München nach Vancouver. Den Schritt nach Kanada empfindet die Bayern-Ikone als vollen Erfolg. Müller offenbart, dass er den FCB vielleicht sogar früher hätte verlassen sollen.

19 Tore und elf Assists in 48 Pflichtspielen – Thomas Müllers Karrierestation bei den Vancouver Whitecaps ist bislang ein großer Erfolg. Mit dem Klub aus Kanada erreichte er in der vergangenen Saison das Endspiel der MLS, wo ihm Inter Miami um Lionel Messi allerdings den Titel wegschnappte. Dennoch ist für Müller klar: Der Wechsel nach Nordamerika war die richtige Entscheidung.

„Ich muss ehrlicherweise schon sagen, es fühlt sich für mich persönlich nach einem vollen Erfolg an“, verriet der Weltmeister von 2014 im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung: „Ich lebe jetzt seit eineinhalb Jahren in einer anderen Sprachwelt. Ich fühle mich wohl in meinem Abenteuer. Sportlich macht es mir Spaß. Ich arbeite mit tollen Menschen zusammen. Ich habe eine andere Kultur kennenlernen dürfen, andere Sportsysteme.“

Thomas Müller empfindet den Wechsel nach Kanada als vollen Erfolg Thomas Müller empfindet den Wechsel nach Kanada als vollen Erfolg © IMAGO/Sports Press Photo

Thomas Müller über FC Bayern: „Gibt fast nichts Schöneres“

Müller war im Jahr 2000 in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern gewechselt und blieb über 25 Jahre beim deutschen Rekordmeister. „Wenn ich jetzt so zurückblicke, ich war ja meine ganze Karriere lang in München: Ich bin aus sportlicher Sicht natürlich sehr froh darüber, weil es fast nichts Schöneres gibt, als beim FC Bayern zu spielen“, befand der Offensivspieler.

Gleichzeitig offenbarte er allerdings, dass er Bayern vielleicht sogar früher hätte verlassen sollen. „Wenn es aber auch darum geht, als Mensch zu reifen, dann würde ich jetzt, nur im Rückblick, vielleicht sogar dagegenstellen: Es wäre auch interessant gewesen, noch zwei, drei andere Stationen zu erleben.“

Manchester United bot 100 Millionen Euro für Müller

2015 hatte Manchester United im Werben um Müller ernst gemacht und um die 100 Millionen Euro geboten. Der Weltmeister von 2014 wollte Bayern jedoch nicht verlassen, weshalb ein Wechsel nach England nie zustande kam.

Rückblickend hätte Müller aber gerne noch mehr von der Welt gesehen: „Spieler, die vielleicht eine etwas exotischere Karriere hinter sich haben, was die Standorte betrifft, die nehmen einfach einen besonderen Erfahrungsschatz mit in ihr Leben danach. Wenn ich den Move hierher nicht am Ende noch gemacht hätte, dann würde ich das schon missen. Deshalb habe ich absolut das Gefühl, dass mich meine Zeit in Vancouver als Mensch enorm weitergebracht hat.“

In Kanada steht Müller noch bis Juni 2027 unter Vertrag.