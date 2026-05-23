Aufstiegs-Drama in England: Hull City jubelt im "Billion Dollar Game"

Julius Schamburg 23.05.2026 • 18:35 Uhr Hull City steigt in die Premier League auf. Die Entscheidung im Wembley fällt erst tief in der Nachspielzeit.

Drama in der Nachspielzeit: Hull City ist in die Premier League aufgestiegen!

Im Wembley setzte sich das Team von Trainer Sergej Jakirovic im „Billion Dollar Game“ gegen den FC Middlesbrough denkbar knapp mit 1:0 (0:0) durch.

Hull City jubelt im Wembley

Oli McBurnie erzielte tief in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer (90.+5).

„Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich sprachlos bin“, sagte der Siegtorschütze bei Sky: „Ich wusste, ich bekomme diese eine Chance.“

Southampton nach Spionage-Affäre ausgeschlossen

Allerdings war Southampton mit seinem deutschen Teammanager Tonda Eckert nach einer Spionage-Affäre ausgeschlossen worden. Middlesbrough rückte nach und verlor das Aufstiegsspiel dramatisch.

Mit Hull City steigt zum ersten Mal seit 16 Jahren der Sechstplatzierte der regulären Championship-Saison in die Premier League auf.