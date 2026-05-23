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Aufstiegs-Drama in England: Hull City jubelt im "Billion Dollar Game"

Aufstiegs-Drama in England

Hull City steigt in die Premier League auf. Die Entscheidung im Wembley fällt erst tief in der Nachspielzeit.
Hull City kehrt in die Premier League zurück
Hull City kehrt in die Premier League zurück
© IMAGO/Shutterstock
Julius Schamburg
Hull City steigt in die Premier League auf. Die Entscheidung im Wembley fällt erst tief in der Nachspielzeit.

Drama in der Nachspielzeit: Hull City ist in die Premier League aufgestiegen!

Im Wembley setzte sich das Team von Trainer Sergej Jakirovic im „Billion Dollar Game“ gegen den FC Middlesbrough denkbar knapp mit 1:0 (0:0) durch.

Hull City jubelt im Wembley

Oli McBurnie erzielte tief in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer (90.+5).

„Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich sprachlos bin“, sagte der Siegtorschütze bei Sky: „Ich wusste, ich bekomme diese eine Chance.“

Middlesbrough war nach der Niederlage im Playoff-Halbfinale gegen Southampton eigentlich gar nicht für das finale Playoff-Spiel qualifiziert gewesen.

Southampton nach Spionage-Affäre ausgeschlossen

Allerdings war Southampton mit seinem deutschen Teammanager Tonda Eckert nach einer Spionage-Affäre ausgeschlossen worden. Middlesbrough rückte nach und verlor das Aufstiegsspiel dramatisch.

Mit Hull City steigt zum ersten Mal seit 16 Jahren der Sechstplatzierte der regulären Championship-Saison in die Premier League auf.

Letzte Saison hatte Hull noch den Abstieg in die League One dank der besseren Tordifferenz abgewendet – nur ein Jahr später folgte unter großem Jubel der Aufstieg ins Oberhaus des englischen Fußballes.

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