Aufstiegs-Drama in England: Hull City jubelt im "Billion Dollar Game"

Drama in der Nachspielzeit: Hull City ist in die Premier League aufgestiegen!
Aufstiegs-Drama in England
Im Wembley setzte sich das Team von Trainer Sergej Jakirovic im „Billion Dollar Game“ gegen den FC Middlesbrough denkbar knapp mit 1:0 (0:0) durch.
Hull City jubelt im Wembley
Oli McBurnie erzielte tief in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer (90.+5).
„Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich sprachlos bin“, sagte der Siegtorschütze bei Sky: „Ich wusste, ich bekomme diese eine Chance.“
Middlesbrough war nach der Niederlage im Playoff-Halbfinale gegen Southampton eigentlich gar nicht für das finale Playoff-Spiel qualifiziert gewesen.
Southampton nach Spionage-Affäre ausgeschlossen
Allerdings war Southampton mit seinem deutschen Teammanager Tonda Eckert nach einer Spionage-Affäre ausgeschlossen worden. Middlesbrough rückte nach und verlor das Aufstiegsspiel dramatisch.
Mit Hull City steigt zum ersten Mal seit 16 Jahren der Sechstplatzierte der regulären Championship-Saison in die Premier League auf.
Letzte Saison hatte Hull noch den Abstieg in die League One dank der besseren Tordifferenz abgewendet – nur ein Jahr später folgte unter großem Jubel der Aufstieg ins Oberhaus des englischen Fußballes.