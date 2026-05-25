Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Beckham-Klub Salford verpasst historischen Aufstieg

Beckham-Klub verpasst Aufstieg

Im Playoff-Finale der vierten englischen Liga verliert der Klub des Star-Besitzers klar.
Lange Gesichter bei Beckham und Co.
Lange Gesichter bei Beckham und Co.
© picture-alliance/PA Wire/SID/John Walton
SID
Im Playoff-Finale der vierten englischen Liga verliert der Klub des Star-Besitzers klar.

Gebrauchter Tag für David Beckham und Co.: Salford City hat den erstmaligen Aufstieg in die dritte englische Liga verpasst. Vor den Augen der prominenten Besitzer Beckham und Gary Neville verlor der Klub aus der Nähe Manchesters das Playoff-Finale der League Two in Wembley mit 0:3 (0:2) gegen Notts County.

Beckham und Neville verfolgten die entscheidende Partie bei knapp 37 Grad in der Royal Box, auch Paul Scholes und Nicky Butt, die ihre Anteile am Verein mittlerweile abgegeben haben, schauten zu. Alassana Jatta (32.) und Lucas Ness (45.) sorgten aber schon in der ersten Halbzeit für lange Gesichter bei dem Quartett. Jodi Jones (70.) traf zur Entscheidung. Notts County kehrt damit nach dem Abstieg 2015 wieder in die Drittklassigkeit zurück.

Bisher keine Drittliga-Erfahrung

Beckham und Neville sind seit rund einem Jahr für Salford verantwortlich, nachdem eine Investorengruppe um die beiden ehemaligen englischen Nationalspieler den Klub übernommen hatte. Die früheren Profis von Manchester United – Scholes, Butt, Ryan Giggs und Phil Neville – hatten ihre Anteile abgegeben, sind dem Verein aber in verschiedenen Rollen erhalten geblieben.

Nach der Übernahme 2014 der früheren United-Stars, die zusammen die Class of ’92 bei den Red Devils gebildet hatten, war Salford in fünf Jahren aus der achten in die vierte Liga marschiert. Drittklassig spielte der Verein noch nie.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite