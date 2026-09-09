Ex-Weltmeister enttäuscht von Reds

Alexis Mac Allister ist im Mittelfeld des FC Liverpool eine feste Größe, dennoch ist der Argentinier enttäuscht über fehlende Angebote seines Vereins.

Alexis Mac Allister stand in diesem Sommer kurz davor, den FC Liverpool zu verlassen. Das bestätigte der argentinische Mittelfeldspieler den englischen Medien in einer Presserunde vor dem Champions-League-Duell gegen Atlético Madrid am Mittwoch (21.00 Uhr im LIVETICKER). „Es gab eine Chance, diesen Sommer zu wechseln“, erklärte er.

Grund dafür sei ein ausgebliebenes Vertragsangebot der Reds gewesen, wie er unverblümt zugab: „Wie jeder weiß, habe ich die Nachricht erhalten, dass der Verein nicht in der Lage ist, mir einen neuen Vertrag anzubieten, was mich sehr, sehr traurig macht.“

Alexis Mac Allister würde seinen Vertrag beim FC Liverpool gerne verlängern Alexis Mac Allister würde seinen Vertrag beim FC Liverpool gerne verlängern © IMAGO/Visionhaus

Mac Allister enttäuscht über ausgebliebenes Vertragsangebot

Einfluss auf seine Leistungen werde das jedoch nicht haben, beruhigte er die Fans: „Jeder kann sehen, dass ich jeden einzelnen Tag 100 Prozent für diesen Fußballverein gebe. Im Training und in den Spielen. Ich habe gute Spiele, schlechte Spiele, wie jeder andere auch – aber ich gebe immer mein Bestes.“

Mac Allister verwies auch auf seine Mittelfeldkollegen Dominik Szoboszlai und Ryan Gravenberch, deren Verträge zuletzt verlängert wurden. „Das freut mich sehr, weil sie es verdient haben, aber gleichzeitig macht es mich auch sehr traurig, dass ich meinen Vertrag nicht bekommen habe.“

Das aktuelle Arbeitspapier des Weltmeisters von 2022 läuft noch bis zum Sommer 2028. Bis dahin hofft er noch auf einen Sinneswandel der Klubführung: „Es hängt davon ab, wie ich in diesen Jahren spiele. […] Ich werde 100 Prozent geben, und hoffentlich oder vielleicht ändern sie ihre Meinung noch.“

DEINE MEINUNG

„Ich liebe diesen Verein“

„Ich liebe diesen Verein, ich liebe es, hier zu sein, ich liebe die Fans. Als Spieler kommt es manchmal vor, dass man so lange bei einem Verein ist, dass man gar nicht mehr richtig wahrnimmt, wo man eigentlich ist. Das passiert mir nicht – ich weiß, dass dies ein großartiger Verein ist und diese Stadt etwas ganz Besonderes ist. Ich liebe es, hier zu sein.“

2023 wechselte Mac Allister für 42 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion an die Merseyside und kommt seitdem auf 153 Einsätze für den LFC. In seinen drei Jahren bei Liverpool habe er „sehr gute Dinge“ erreicht, erklärte er. Darunter der Gewinn der Premier League 2025 und des Carabao Cups 2024. In der aktuellen Saison beordert ihn Andoni Iraola zweimal in die Startelf, einmal kam er als Joker.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.