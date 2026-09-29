Manchester City wird mutmaßlich schuldig gesprochen. Unter den "Opfern" des angeblich betrügerisch vorgegangenen Topklubs befindet sich auch Jürgen Klopp - bekommt dieser nun weitere Titel zugesprochen?

Im Jahr 2020 hat Jürgen Klopp den FC Liverpool erlöst. Nach jahrzehntelangem Warten führte der heutige Bundestrainer die Reds zum ersehnten Meistertitel. Es sollte sein einziger Triumph in der Premier League bleiben. So dachte man zumindest bisher.

Denn der mutmaßliche Schuldspruch gegen Liverpools Liga-Rivalen Manchester City wegen diverser Verstöße gegen die finanziellen Spielregeln könnte die Tabellen von einst nachträglich durcheinanderwirbeln.

Jürgen Klopp wurde hinter Manchester City zweimal Zweiter Jürgen Klopp wurde hinter Manchester City zweimal Zweiter © IMAGO/Colorsport

Das Szenario gilt als äußerst unwahrscheinlich, aber: Werden den Skyblues diverse Ligatitel aus dem betroffenen Zeitraum aberkannt, könnte auch Liverpool profitieren. Ganze dreimal wurden die Reds in den vergangenen Jahren Zweiter, zweimal davon unter Klopp (2019, 2022) im Duell mit Citys Pep Guardiola. Die Verstöße stammen derweil aus dem Zeitraum 2009 bis 2018.

Darum schweigt die Liga zum Fall Manchester City

Zum Hintergrund: City soll von einer unabhängigen Kommission in 114 von 115 Anklagepunkten für schuldig erklärt worden sein, enthüllt wurde dies von The Athletic. Bis auf eine offizielle Erklärung des Manchester-Klubs gibt es dazu aber kaum öffentliche Stimmen. Die Bosse anderer PL-Klubs unterschrieben laut BBC eine Verschwiegenheitserklärung, um die Erklärung der Kommission einsehen zu können.

Wann mit einem Urteil zu rechnen ist, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Laut englischen Medienberichten pochte Ferran Soriano, Citys Geschäftsführer, bei einer Versammlung der mächtigen Klubvereinigung EFC jüngst vehement auf die Unschuld seines Vereins.

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Erste Forderungen nach nachträglichen Titeln gibt es derweil übrigens bereits. Noch eher im Scherz verlangte der Ex-Profi Rio Ferdinand, dass ihm sein ehemaliger City-Konkurrent Joleon Lescott doch gefälligst dessen Siegermedaille überlassen solle. Ferdinand war einst mit Manchester United Zweiter geworden.

„Wenn du für schuldig befunden wirst, dann finde ich, dass du die Medaillen zurückgeben musst“, sagte er in seinem eigenen Podcast.

Prominente Stimmen fordern aberkannte Titel

Mögliche Strafen für die Verstöße, von denen der Großteil in die Kategorie „falsche Finanzangaben“ fällt, beinhalten Berichten zufolge Geldstrafen und Punktabzüge. Ob es tatsächlich auch um Titel gehen könnte, lässt sich noch nicht sagen. Gerade wie mögliche Schadensersatzforderungen anderer Klubs aussehen könnten, ist derzeit noch völlig offen.

Mit Klarheit ist vorerst auch nicht zu rechnen. Selbst bei einer offiziellen Verurteilung wird Manchester City mit großer Sicherheit in Berufung gehen. Zu vehement stritt man die Anschuldigungen bisher ab, um nun eine Niederlage einfach einzugestehen.

Die BBC stellt daher in den Raum, dass die nun wohl erfolgte Schuldigsprechung nicht das Ende des seit Jahren schwelenden Falls bedeuten könnte, sondern vielmehr das Ende von dessen Anfang. „Das Chaos wird wohl weitergehen“, titelte das Medienunternehmen.

Vergleichbare Fälle gibt es kaum, zumindest nicht in der Größenordnung. Der FC Chelsea hatte zuletzt Verstöße selbst zugegeben und war mit einem Bußgeld davongekommen. Randnotiz: Mauricio Pochettino hatte schon da den Titel für seinen Ex-Klub Tottenham Hotspur gefordert.

Tony Pulis, 2011 Trainer von Stoke City bei der Finalniederlage gegen Manchester im FA Cup (0:1), betonte, dass er sich um den Titel „betrogen“ fühle. Roy Keane, Ikone des Stadtrivalen Manchester United, schlug in die gleiche Kerbe. Es sei die Entscheidung des Vereins gewesen, „sie haben sich für Betrug entschieden, und was auch immer sie in den letzten Jahren gewonnen haben, sie verdienen die Strafe“, sagte Keane bei ITV.

Dem FC Everton wurde nach einem deutlich weniger schwerwiegenden Vorfall sechs Punkte abgezogen, bei Nottingham Forest waren es vier Zähler.

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