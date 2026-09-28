Dieser 17-jährige Deutsche ist ManUniteds große Nachwuchshoffnung

Manchester United stattet den in Hamburg geborenen Noah Ajayi mit einem Profivertrag aus. Wer ist der deutsche U-Nationalspieler, bei dem gleich mehrere Nationen genau hinschauen dürften?

Als „spannenden Youngster“ bezeichnete Manchester United Noah Ajayi in der Pressemitteilung zur Unterzeichnung seines Profivertrags. Der englische Rekordmeister machte keinen Hehl daraus, wie groß die in den deutschen Nachwuchsspieler gesetzten Hoffnungen sind.

Dabei hatte zuletzt eigentlich ein anderer Nachwuchsspieler der Red Devils die Schlagzeilen bestimmt. Die Rede ist vom erst 15-jährigen JJ Gabriel, der in der Youth League mit einem Dreierpack beim 5:0-Sieg gegen Sabah FK für Furore sorgte und sogar schon mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde. Gegen Sabah stand aber auch ein anderer Spieler auf dem Platz, dessen Namen man sich merken sollte: Noah Ajayi.

Noah Ajayi unterschrieb bei Manchester United einen Profivertrag Noah Ajayi unterschrieb bei Manchester United einen Profivertrag © IMAGO/Offside Sports Photography

Der 17-Jährige stammt gebürtig aus Hamburg und begann beim Oberligisten TSV Sasel seine fußballerische Laufbahn. Als Zehnjähriger zog der Sohn einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters mit seiner Familie nach England. Dort setzte er seine Ausbildung in der Akademie von Manchester United fort.

United-Talent Ajayi hatte mit Wachstumsschub zu kämpfen

Ein Wachstumsschub bremste den 1,88 Meter großen Offensivspieler zwischenzeitlich mit diversen Verletzungen aus. Mit herausragenden Leistungen in der vergangenen Saison hat sich Ajayi jedoch seinen ersten Profivertrag verdient.

Für die U18-Mannschaft der „Red Devils“ erzielte er zehn Tore in 26 Einsätzen und hatte großen Anteil daran, dass United Platz zwei in der U18 Premier League North erreichte sowie ins Finale des FA Youth Cups einzog. Der offizielle X-Account des FA Cups verbreitete Ajayis sehenswerten Treffer im Viertelfinale gegen den AFC Sunderland.

DEINE MEINUNG

Noah Ajayi, that is phenomenal 😱



The @ManUtd winger gives them the lead from distance in the #FAYouthCup 👏



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Auch in dieser Saison hat Ajayi in der von United-Legende Darren Fletcher trainierten Nachwuchsmannschaft schon wieder für ein Highlight gesorgt. Beim 2:0-Sieg gegen Newcastle United in der U18 Premier League traf der Deutsche zum Endstand, nachdem er zuvor ein sehenswertes Solo durch die Abwehr hingelegt hatte und seine Gegner trotz seiner Körpergröße galant wie Slalomstangen umkurvte.

United-Verantwortliche trauen Ajayi offenbar einiges zu

Die Verantwortlichen des Klubs sollen äußerst begeistert sein von Ajayi, wie ein Athletic-Bericht im Sommer mit Verweis auf interne Quellen enthüllte. Zwar ist bei solchen Prognosen für Jugendspieler immer eine gewisse Vorsicht geboten, da auch nicht abschätzbare Faktoren bei der weiteren Entwicklung eine Rolle spielen, doch bei United glaubt man offenbar daran, dass Ajayi seinen Weg in den Profifußball finden wird.

Der Profivertrag, den der Youngster in der vergangenen Woche unterzeichnete, ist ein Beweis für dieses Vertrauen. Noch hat es nicht für den erstmaligen Sprung in den Profikader gereicht, aber Ajayi durfte bereits bei der ersten Mannschaft mittrainieren. Wobei sein Pensum auch aufgrund seiner Verletzungshistorie in Verbindung mit dem Wachstumsschub bewusst dosiert werde, wie Athletic weiter schrieb.

Wegen seiner Größe ragt er im Nachwuchs im wahrsten Sinne des Wortes heraus. Aber vor allem seine technischen Fähigkeiten beeindrucken. Ajayi kommt vorwiegend auf dem linken Flügel zum Einsatz, kann jedoch in der Offensive nahezu alle Positionen bekleiden und auch als Stoßstürmer agieren.

Noah Ajayi debütierte im März für die deutsche U19-Nationalmannschaft Noah Ajayi debütierte im März für die deutsche U19-Nationalmannschaft © IMAGO/DeFodi Images

Drei Nationen dürften bei Ajayi ganz genau hinschauen

Bei seiner weiteren Entwicklung dürften gleich drei Nationen ganz genau hinschauen. Im März feierte Ajayi sein Debüt für sein Geburtsland und lief erstmals für die deutsche U19-Nationalmannschaft auf. „Es ist mir eine Ehre, mein Debüt gefeiert zu haben“, schrieb er anschließend auf Instagram.

Für das aktuell laufende Fünf-Nationen-Turnier wurde Ajayi von DFB-Coach Hanno Balitsch auf Abruf nominiert. Spielberechtigt wäre der Youngster aber auch für Nigeria, die Heimat seines Vaters, und für seine Wahlheimat England.

Dort hofft nun vor allem sein Klub Manchester United, dass Ajayi seine vielversprechende Entwicklung weiter fortsetzen wird.

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