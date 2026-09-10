Geldstrafe für Wirtz-Kollegen

Liverpool-Torhüter Alisson Becker muss nach seinem Verhalten nach dem Forest-Spiel eine Geldstrafe zahlen. Der Teamkollege von Florian Wirtz hatte gegen die Tafel des Vierten Offiziellen getreten.

Alisson Becker ist vom englischen Fußballverband nach Liverpools 2:2 gegen Nottingham Forest mit einer Geldstrafe von umgerechnet rund 9.500 Euro belegt worden. Der Torhüter der Reds akzeptierte den Vorwurf unsportlichen Verhaltens, wie die FA mitteilte.

Anlass war sein Verhalten im Tunnelbereich nach dem Schlusspfiff der Partie am 29. August. Der Brasilianer hatte sich zuvor über den Elfmeter für Nottingham Forest geärgert. Alisson war ein Foul an seinem früheren Liverpooler Teamkollegen Neco Williams angelastet worden, Morgan Gibbs-White verwandelte den Strafstoß zur Forest-Führung. Victor Munoz erzielte spät den Ausgleich zum 2:2.

Torhüter Alisson (l.) und Florian Wirtz Torhüter Alisson (l.) und Florian Wirtz © IMAGO/News Images

Nach Spielende trat Alisson gegen die Tafel des Vierten Offiziellen. Diese hatte bereits vor dem Strafstoß für Diskussionen gesorgt, weil sie nicht funktionierte und Liverpool bei der Vorbereitung von drei Auswechslungen verzögerte.

Expertengremium bewertet Elfmeterentscheidung als falsch

Das „Key Match Incidents Panel“ der Premier League, ein unabhängiges Expertengremium, das spielentscheidende Szenen analysiert, bewertete die Elfmeterentscheidung unterdessen mehrheitlich als falsch. Drei der fünf Mitglieder sahen in Alissons Aktion gegen Williams kein strafwürdiges Vergehen. Der Videoassistent Michael Oliver habe Schiedsrichter Samuel Barrott dennoch zu Recht nicht zum Monitor geschickt, urteilte das Gremium einstimmig, weil kein klarer und offensichtlicher Fehler vorgelegen habe.

Das Expertengremium erklärte: „Der Kontakt von Alisson war aufgrund seines Tempos beim Versuch, den Ball zu parieren, unvermeidbar. Er war nicht rücksichtslos und lag unterhalb der Schwelle für einen Elfmeter.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.