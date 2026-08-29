Späte Wirtz-Flanke rettet Liverpool: 2:2-Drama in Premier League

SID 29.08.2026 • 15:37 Uhr Beim 2:2 gegen Oliver Glasners Nottingham Forest leitet der Nationalspieler beide Treffer seiner Mannschaft ein.

Ein überzeugender Florian Wirtz und der FC Liverpool haben bei ihrer Heim-Premiere einen Fehlstart in die neue Saison der Premier League verhindert. Gegen Nottingham Forest mit Teammanager Oliver Glasner rettete Victor Muñoz (82.) den Gastgebern nach zweimaligem Rückstand ein 2:2 (0:1). Der Spanier verwertete eine Flanke von Wirtz. Im ersten Spiel hatten die Reds bei Newcastle United ebenfalls 2:2 gespielt, Nottingham gegen Leeds United verloren.

Wirtz-Pech: Tor zählt nicht

Nach der Führung der Gäste durch Dan Ndoye (24.) traf auch Wirtz ins Tor (32.), der Treffer aber wurde aberkannt, weil Vorarbeiter Jeremie Frimpong im Abseits gestanden hatte. Pech hatte Wirtz auch, dass sein starker Kopfball von Nottinghams Torhüter Matz Sels großartig pariert wurde (39.). Dafür hatte der Nationalspieler auch beim ersten Ausgleichstreffer durch Alexander Isak (60.) die Füße im Spiel. Die erneute Führung der Gäste war danach Morgan White-Gibbs per Foulelfmeter (70.) gelungen.