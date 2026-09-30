Der 56-Jährige äußert sich bei der BBC zum Skandal um Manchester City.

Der britische Premierminister und ehemalige Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, wäre bei einem Rückzug der Eigentümer von Manchester City „sehr besorgt“. Dies sagte der 56-Jährige in einem BBC-Interview am Mittwoch zum Skandal um den englischen Topklub, der wegen schwerwiegender Verstöße gegen Finanzregeln der Premier League offiziell für schuldig befunden wurde und schwer bestraft werden könnte. ManCity kann bis Freitag Einspruch einlegen, es drohen dramatische Konsequenzen bis hin zum Zwangsabstieg.

Burnham lobt City Football Group

Seit 2008 ist die City Football Group aus Abu Dhabi Eigner der Citizens. „Ich danke der City Football Group und den Eigentümern im weiteren Sinne für das Geld, das sie nicht nur in das Etihad-Stadion und den umliegenden Campus, sondern auch in die Stadt investiert haben“, erklärte der Labour-Politiker Burnham, der von 2017 bis Juni 2026 an der Spitze von Greater Manchester stand, gegenüber der BBC.

Auf die Frage, ob er befürchte, dass die Eigentümer beschließen könnten, den unter emiratischer Führung so erfolgreichen Verein aus Manchester zu verkaufen, antwortete er: „Ich wäre sehr besorgt, wenn sie gehen würden. Sie waren ein wichtiger Partner bei der Umgestaltung von Manchester. Und natürlich dabei, Manchester City zu dem Weltklasse-Verein zu machen, der er heute ist.“

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