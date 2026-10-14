Der Independent Football Regulator sieht eine gravierende wirtschaftliche Schieflage bei den Klubs.

Die Aufsichtsbehörde Independent Football Regulator (IFR) hat in einem ausführlichen Bericht vor einer gravierenden wirtschaftlichen Schieflage im englischen Klubfußball gewarnt.

Dieser sei der „reichste, beste und wettbewerbsfähigste der Welt und steht dennoch am Rand einer finanziellen Katastrophe“, sagte der IFR-Vorsitzende David Kogan am Dienstag.

IFR-Chef David Kogan stellt den Bericht vor IFR-Chef David Kogan stellt den Bericht vor © picture-alliance/PA Wire/SID/Annabel Lee-Ellis

Englische Klubs drohen Milliarden-Schulden

Im „State of the Game“-Bericht stellte der IFR fest, dass der englische Fußball in der vergangenen Saison zwar 9 Milliarden Pfund (10,6 Milliarden Euro) Einnahmen generierte, 94 Prozent der Klubs in den fünf höchsten Spielklassen machten allerdings Verluste.

Der Bericht sagt voraus, dass die Gesamtschulden im englischen Fußball bis zum Ende der laufenden Saison über 5 Milliarden Pfund (5,9 Milliarden Euro) steigen werden, die Netto-Transferschulden sollen dann bei 3,4 Milliarden Pfund (4 Milliarden Euro) liegen. „Alle müssen berücksichtigen, dass nichts für immer ist“, sagte Kogan mit Blick auf die Stellung des englischen Klubfußballs.

So sehen die Rettungspläne aus

Die IFR ist beauftragt, die finanzielle Stabilität der Klubs zu verbessern, sie fordert dabei unter anderem robuste Notfallpläne für den Fall ein, dass die Finanzierung durch Klubbesitzer wegfällt. Auch ein Modell für die Umverteilung von Einnahmen aus der Premier League in die unteren Ligen der englischen Fußballpyramide ist im Gespräch.

Eine Einigung haben die Ligen aber trotz langer Gespräche noch nicht erzielt. Die IFR hätte die Befugnis, eine Vereinbarung durchzusetzen.

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Der Bericht müsse nun „ein Weckruf“ für den englischen Fußball sein, teilte die IFR mit, „die grundlegenden Fundamente der Pyramide stehen unter erheblichem Druck und bedürfen dringend einer Reform“.

Kogan sieht „jetzt den Zeitpunkt, diese Probleme anzugehen“, sagte er der BBC, „bevor das Geld allmählich versiegt. Wir können das Haus reparieren, solange die Sonne noch scheint.“

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