Deutschlands Ausnahmekönner kommt auch in dieser Saison bei den Reds nicht in Fahrt. Der Trainer schenkt ihm trotzdem das Vertrauen.

Trainer Andoni Iraola vom FC Liverpool hat Florian Wirtz nach der jüngsten Kritik den Rücken gestärkt. Er vertraue dem deutschen Offensivspieler „zu 100 Prozent“, sagte Iraola vor dem Champions-League-Spiel beim Linzer ASK am Mittwoch (18.45 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Wirtz habe zuletzt „in der Nationalmannschaft gute Leistungen gezeigt. Er hat ein Tor geschossen. Auch hier wird er mal bessere und mal schlechtere Spiele haben.“

Florian Wirtz will auch bei den Reds überzeugen Florian Wirtz will auch bei den Reds überzeugen © AFP/SID/PAUL ELLIS

Carragher kritisiert Wirtz scharf

Wirtz kommt bei den Reds in dieser Saison noch nicht in Fahrt, nach dem 0:3 am vergangenen Wochenende im Topspiel gegen Manchester City hatte Liverpool-Legende Jamie Carragher heftige Kritik am 23-Jährigen geübt und die Verbannung des Dribbelkünstlers auf die Ersatzbank gefordert.

„Dieser Transfer funktioniert nicht und hat bislang auch nicht funktioniert“, hatte Carragher bei Sky gesagt: „Dass Wirtz jede Woche auf der Zehn spielt, muss aufhören. Liverpool hat ihm genügend Chancen gegeben. Er muss aus der Mannschaft genommen werden.“

Wirtz habe in dieser Saison schon „gute Leistungen für uns gezeigt“, sagte Iraola, jeder suche „nach Antworten“. Der Trainer der Reds will das Thema im Kollektiv lösen: „Ich würde das eher aus einer kollektiven Perspektive betrachten und darauf achten, wie wir gut spielen und Ergebnisse erzielen können“, sagte Iraola.

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Im Nationaltrikot hatte Wirtz jüngst unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp beim 2:0 gegen Serbien mit einer starken Leistung und einem Treffer überzeugt.

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