Zu Saisonbeginn hagelte es Kritik auf den deutschen Nationalspieler. Inzwischen zeigt er eine deutlich ansteigende Form.

Die Dauerkritik an seinen Auftritten im Trikot des englischen Fußball-Topklubs FC Liverpool lässt Florian Wirtz nach eigenen Angaben kalt. Es falle ihm „sehr leicht“, sich voll und ganz auf sein Spiel zu konzentrieren, „weil ich mich überhaupt nicht damit beschäftige“, sagte der Nationalspieler bei Sky. „Es ist mir komplett egal, was jemand über mich zu sagen hat.“

Wirtz kontert Carraghers Kritik gelassen

Vor allem zu Saisonbeginn waren Wirtz‘ Auftritte immer wieder äußerst kritisch beurteilt worden, der frühere Liverpool-Star Jamie Carragher tat sich dabei als Dauernörgler hervor. Er spiele Fußball, „weil es mir Spaß macht“, sagte Wirtz nun: „Ich will erfolgreich sein, alles in Ordnung.“

Beim 2:0 (2:0) gegen Brighton & Hove Albion hatte der Offensivstar die Führung erzwungen, seinen abgefälschten Schuss wertete die Liga als Eigentor von Pascal Groß. „Ich kann damit umgehen“, sagte Wirtz, der noch auf seinen ersten Premier-League-Treffer in dieser Saison warten muss.

Wirtz gibt Entwarnung nach Verletzung

Am Dienstag hatte der 23-Jährige in der Champions League gegen den FC Villarreal (4:3) getroffen, ohnehin zeigte er zuletzt eine deutlich ansteigende Form. Gegen Brighton sei es zudem schon „ganz guter Liverpool-Fußball“ gewesen. „Wir gehen in eine gute Richtung mit unserer Entwicklung“, betonte Wirtz.

Nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung gab der frühere Leverkusener immerhin Entwarnung. Es habe zwar noch keine „Checks“ gegeben, „aber ich denke, es ist nicht allzu wild“, sagte Wirtz, der sich am rechten Sprunggelenk verletzt hatte: „Ich bin in den letzten Wochen ab und zu ein bisschen umgeknickt. Das muss ich in den Griff bekommen. Ich denke, dass ich im nächsten Spiel wieder dabei bin.“

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